OE原創元素創意園　表裏不一的拍照地

廣州有很多不同風格的創意園，它們都有著不同的背景和裝修的風格。有人會專門去探尋不同的創意園，有人會來一個說走就走的周末，因為總有一個在你的身邊。創意園最特別的地方是既有新，也有舊。舊的建築新的裝修，新的人流舊的回憶，每個都有驚喜，每個都有存在的意義。

這次要講的是OE原創元素創意園，它的前身是廣州啤酒廠，前前身是廣州飲料廠（曾改名為五羊啤酒廠），建於1934年，至今已有80多年的歷史。它十分的「表裏不一」，從樸實且帶點破舊的門口看過去，令人有些卻步，但其實是內有乾坤。

各有千秋的店鋪裝修風格，外面被綠植圍繞卻為它們另外增添了一種美感。不同顏色不同物品的色彩牆更是凹造型的好地方。見證歷史的啤酒發酵桶被保存了下來，幾層樓高的它們整齊划一的排列着，現在被作為辦公室，也是擁有了自己的意義。

除了各式各樣可供拍攝的牆外，還有立體的，充滿創意的旋轉樓梯、估你不到的神秘設備、被二次創作的卡通塗鴉、有着自己的故事的路牌等，都象徵着這裏的獨一無二。

以後別「以貌取人」了，這裏要慢慢細逛才能找到它真正的美，有着不同意義、不同風格的創意園還有很多，有機會再跟大家一一分享。

地址：廣東省廣州市荔灣區西村西增路63號

交通：公交274、478路到南京路小區站/地鐵5號線西村站D出口

詳情：免費入場，24小時開放，店鋪營業時間視各間店鋪而定