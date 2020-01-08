【深夜字聊】點解會問呢個問題？

雖然喺唔少人嘅角度嚟睇，女閨蜜之間應該係無所不談，但對某啲人嚟講，就算係閨蜜都唔係個個話題都講得，好似呢位女網民咁就為閨蜜嘅一個問題而嬲爆。佢早前喺網上稱：「因為早排同個拍拖十幾年嘅男友分手關係，於是成班識咗三十幾年嘅閨蜜嚟我屋企打邊爐，而喺傾偈間就有個閨蜜問我其實前男友嘅床上表現係點，當時我聽到就內心扯晒火。因為呢個閨蜜亦係我前男友嘅朋友嘅大學同學嚟，所以我覺得不論從乜嘢角度嚟講，佢呢刻都唔應該咁問我。佢見我避而不答，冇耐後又問番我同一個問題，仲話佢以前其實喺個遊艇河中，見過我前男友下面好似幾雄壯之類。嗰刻我實在忍無可忍，決定黑面。好彩佢知我唔鍾意，於是都冇再追問。唉，我真係唔明佢係乜嘢心態，點解會喺呢個時候問啲咁嘅嘢，其實大家會唔會喺呢刻做啲咁嘅嘢呢？」

網友神回應：

Thera：梗係唔會問啦！唔係話係咪識得，就算唔識得都冇理由會喺呢個時候，問埋晒啲咁嘅問題。究竟佢想知嚟做乜，同埋知道咗又有乜嘢用呢？

祖瑟芬：其實你又唔使諗得咁嚴重嘅，可能佢只係想打開個話題啫，只係佢唔知道原來你好介意，結果咪有咁嘅誤會。作為咁多年嘅朋友，佢嘅性格係點你應該最清楚。

Cin明：識咗咁多年，佢冇理由唔知喺呢個非常時期，問呢啲咁私人嘅問題你會唔開心喎。我覺得佢應該係純粹八卦，八吓你哋嘅私生活係點，然後唱衰你個前度。

柔柔：我唔知成晚個氣氛係點，同埋佢係咪誤會咗你已釋懷，先至會講埋啲咁嘅嘢。不過你作為當事人，又係個識咗咁多年嘅朋友，你應該直接話佢知你唔鍾意佢講啲咁嘅嘢。