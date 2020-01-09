【健樂事】嚴防二號殺手　7大護肺食材

武漢爆發不明肺炎，令人不期然想起「沙士」，實在不得不加以防備！

其實肺炎是指肺部受病毒、細菌感染而引致發炎，大致上可分為典型和非典型，前者主要是肺炎鏈球菌引致，後者的病源種類很多，包括退伍軍人病菌、衣原體、支原體、肺癆菌、冠狀病毒及其他未明的微生物。據統計，2018年有8,334名港人死於肺炎，是香港第二號殺手病，所以有必要做好防病措施，包括勤洗手、注意衞生、接種疫苗等，尤其是兒童、長者或長期病患者，絕不能掉以輕心。

此外，進食一些護肺食材，增強肺部功能，有助加強抗病能力。在中醫學角度，五行屬金的白色食材能養肺益氣，像以下7種食材均有助健肺，尤其是營養價值豐富的雪耳更被公認為「平民燕窩」呢！

1.雪耳：性平，能滋陰潤肺、補益脾胃，更是潤膚佳品。適合氣虛（哮喘）、血虛、陰虛、痰中帶血、陽虛體質人士，但感冒未清、患寒咳，或體質屬濕熱的人士不宜多服。

2.淮山：又稱山藥，性平，有補肺、健脾、養胃、生津等功效，惟感冒未清及便秘人士不宜多吃。乾淮山以帶有天然淡黃色及紋理者為首選，過分雪白平滑有可能是在製作時被加工。

3.南杏：性平，可潤肺平喘、祛痰止咳、潤腸通便，盡量不宜進食未經處理的生南杏，建議每次服用約10~15克。

4.沙參：分為北沙參與南沙參，北沙參味甘、微苦，性微寒，歸肺、胃經，有養陰、潤肺、益胃、生津等功效。南沙參性味及功效跟北沙參相似，但效力則以北沙參為佳。

5.玉竹：性甘，微寒，歸肺、胃經，功效為養陰潤燥、生津止渴。

6.麥冬：又名麥門冬，味甘微苦，具有養陰潤肺、清心除煩等功效，可用於治肺燥乾咳、肺痿肺癰、虛勞煩熱、咽乾口燥等病症。

7.百合：甘涼清潤，主入肺心，可清肺、潤燥、止咳、清心、安神，常用於治理肺燥咳嗽、虛煩不安等症。