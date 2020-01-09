坐郵輪　海上歡度春節

農曆新年是一年中最為重要的傳統節日之一，除了跟親友聚首一堂，互相恭賀祝福，更有數之不盡的賀年佳餚美食。全亞洲唯一獲業界權威伯利茲郵輪年鑑選為「世界十大最佳大型郵輪」的星夢郵輪，旗下世界夢號為旅客呈獻一系列充滿中國傳統文化特色的活動，營造熱鬧過年氣氛，更精心設計多款好意頭的菜餚，讓你豐衣足食慶新春！

新春大餐 豐衣足食

世界夢號雲集多間特色餐廳為旅客提供精彩美食，集合了自助餐、日式、中式、東南亞美食等豐富選擇，來到農曆新年這個大時大節當然也不例外，在年三十晚於星夢餐廳與家人及摯愛共享豐盛的團年飯，歡度海上除夕夜，八道好意頭菜式包括有富貴臨門賀新歲（潮州滷水鴨拼盤）、財氣亨通萬事成 （蟲草花竹笙螺頭燉烏雞湯）、包羅萬有聚寶盆（盆菜）及天官賜福慶團圓（薑茶彩紅湯圓）等。源源不絕的滋味在大年初一繼續送上，無論是傳統賀年菜式如鴻運乳豬、椒鹽大生蝦、白切三黃雞，以至新派口味如雜錦壽司或青胡椒汁烤牛排，在船上不同的免費餐廳都可品嘗得到。想要尊享頂級美味，則可到1號扒房及海珍舫（由名廚馬克．貝斯特主理）、海馬日本料理、絲路花舞中餐廳或皇宮餐廳等收費餐廳，享用發財三文魚鮑魚撈起、沖繩和牛等矜貴美饌，入住船中豪華舫「The Palace皇宮」的旅客更可尊享皇宮餐廳的各式珍貴佳餚，包括龍蝦和佛跳牆放題，讓人大飽口福。

賀年派對 財神登場

除了大飽口福，世界夢號亦帶來各式傳統賀年活動，讓大家盡情享受歡樂。除了有除夕倒數迎鼠年、舞龍舞獅表演等熱鬧活動外，亦帶來多個賀年攤位、新春派對及遊戲節目讓大家盡興一番。船上更特別安排財神現身與眾同樂及作新年巡遊，旅客與財神近距離接觸，在新的一年定必財源滾滾，金玉滿堂！與此同時，船上亦有多種合家歡的玩樂設施，包括集音樂、舞蹈、雜技等元素於一身的百老匯式現場表演，並有千人歌劇院提供合家歡大型舞台表演，更備有巨型滑水梯的水上樂園，以及設有攀岩牆、迷你高爾夫、充氣射箭場、籃球場、足球場等設施的大型戶外樂園。世界夢號同時設有海上最大室內虛擬實境遊戲區VR探索館及電子遊樂中心，包保玩得痛快！還有引入可讓大家購買世界著名珠寶品牌的星夢精品廊，及集醫美與中西式水療服務於一體的美容休閒區，無論大人或小朋友都樂而忘返。

世界夢號 香港出發

1月24日．2晚迎新歲之旅：每位$1,346起

2月5日．4晚峴港之旅：每位$1,346起

2月9日．5晚馬尼拉之旅：每位$2,103起

（四人同房價，優惠受條款及細則約束）

查詢： 2317 7711