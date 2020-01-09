2020年犯太歲！點樣化解呢？

2020庚子年， 當值太歲為盧秘大將軍， 而今年犯太歲有鼠、馬、兔、羊、雞共5個生肖， 中國傳統犯太歲的人都要著紅衫， 紅襪嚟增加自己運勢。 犯太歲對運程有一定的影響， 有可能是官非糾纏， 工作阻滯、投資失利、健康及情緒波動、感情離合等問題發生， 嚴重者或會有意外受傷情況出現， 2020年犯太歲到底點樣化解好呢? 衣紙寶寶醒你幾招！

1) 年頭拜太歲及請太歲符

2) 家中忌動太歲方及保持乾淨整潔(2020年為正北方)

3) 年頭捐錢善事消災擋煞

4) 年頭捐血消血光之災

衣紙寶寶今年增設「代拜太歲服務」價錢:HKD398， 一切拜祭及化寶會由衣紙寶寶的經驗拜神專員負責， 拜祭完畢會回傳拜祭過程的相片給客人的， 咁樣你就可以安心過新年啦~ 唔駛心掛掛幾時抽到時間去同人逼餐飽成頭香灰咁拜太歲啦~

拜完太歲都怕唔夠既，可以選擇埋點燈祈福呀！詳情可向我地衣紙寶寶查詢啦！

衣紙寶寶資料如下：