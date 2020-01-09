休閒戶外品牌聯乘　注入丹麥潮流基因

踏入新一年，各品牌都推出春夏新作，美國休閒戶外品牌Timberland帶來與丹麥潮牌Wood Wood首度合作的聯名系列。扎根於哥本哈根的Wood Wood，由Karl-Oskar Olsen及Brain SS Jensen於2002年創立，品牌的DNA結合地下與高端元素創造獨特的美學，而成為北歐數一數二的街頭品牌。

Timberland x Wood Wood聯乘將兩個品牌風格相結合，帶來簡單色系、設計富功能性的聯乘單品，服裝方面，各項單品刻意於標籤等位置印上雙方品牌、起源地甚至是郵遞區號（Zip Code）等細節作為點綴；而當中最為注目的是搭載Timberland Compatible Layering System的啡、黑兩色Raincoat Jacket及引伸而來的Fleece Jacket；Fleece Jacket以棕、墨綠色調為主軸，並採納無領設計，配合採用DryVent™雙層防水透氣技術的Raincoat Jacket，可以因應情況組合或卸除着用，完美呈現時尚感與機能性。

此外亦重新塑造三款Timberland熱門鞋款：Brooklyn 6吋靴、6" Leather/Fabric Vibram 靴款以及最經典的Winter Extreme Super 6吋皮靴。經典的Timberland大黃靴亦注入Wood Wood式的設計美學，選用上乘麖皮革和米色色系，同樣添加Gore-Tex®防水技術，更於鞋領位置印壓着雙方聯乘的標記與W.W.品牌標識。