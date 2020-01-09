三界五行：中西占星　異曲同工

中國傳統以孝治國，占星命盤十二宮，把命盤安排在父母宮之上，並非說我們的命比父母更重要，而是象徵父母把我們托在肩膀上，父母恩重如山，我們就安坐在山上。

西方占星術星座十二宮不設父母宮，並非說西方人不孝順父母，而是把父母的元素分別放在多個宮位中。第一宮是命宮，個人的性格、體形、外貌都得自父母的遺傳基因，了解這個宮，就等於分析父母的DNA。第四宮是田宅宮，父母留給子女的房地產、財富，可以從中分析。第十一宮是福德宮，父母帶給子女的福氣，子女在青少年時期受到父母的蔭護和照顧，宮中也有迹象可尋。第十二宮雖然玄幻神秘，但是，很多與父母有關的不解之緣，都可以從宮中星象找到答案。

由於西方的價值觀與社會結構與中國不同，子女與父母的關係也有些分別，中國傳統是「養兒防老」，西方先進國家的人在青年、中年時繳納較重的稅，晚年就由政府負責福利和醫療，這不能說是子女不孝，反而，父母更樂見子女用更多的經濟能力去培養下一代，讓他們有所成就，這與中國傳統的「揚名聲，顯父母」異曲同工。中國人、外國人，無論有沒有宗教信仰，信不信占星玄學，在取得榮譽時，都會首先感謝父母。

占星學雖然有幾千年歷史，但到今時今日仍然是方興未艾的奇葩，就因為與時俱進，不斷注入新的元素，並非抱殘守缺，一本通書睇到老。

方向宇