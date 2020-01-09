瑰麗利是封　留下深刻印記

農曆新年最高興當然是收利是，但利是封款式大同小異 ，往往轉眼已不記得是誰送上，所以派利是者，若想令人留下深刻記憶，一定要選擇瑰麗典雅的利是封。其實想擁有靚靚利是封，何須畀錢買，各大商場已準備了限量版利是封，封面擁有燙金、壓花、浮雕等元素，大家記得Mark低換領詳情！

【瀛春接福】

熨金壓花總能營造出貴氣的感覺，新城市廣場的「瀛」春接福利是封以熨金壓花印上日本傳統青海波紋，配合丹頂鶴、招財貓這兩大「吉祥物」，糅合傳統文化與現代簡約美學；其限量推出的尊貴禮盒，更配上12款靈感來自日本幸運之物的幸福緣「喜」夾，從利是封取下後，即可把它作為書籤或告示夾，實用又具心思。

換領期：即日至換完即止

消費額：HK$800 （「瀛」春接福利是封1套）；HK$2,800（尊貴禮盒，內含「瀛」春接福利是封及12款幸福緣「喜」夾）

【質感十足】

利是封都要講質感，YOHO MALL推出一套4款「擁抱新春」利是封，大量運用了幾何圓點線條設計，並運用浮雕等印刷工藝，加強利是封的質感。

換領期：即日至換完即止

消費額：1,500積分（The Point by SHKP 會員）

【貴氣紙雕】

充滿藝術感的商場，利是封也走藝術路線。K11 MUSEA藝術利是封的藝術紙雕圖案靈感源自其風格獨特的建築，配合4種寓意吉祥的紅色作主調，貴氣盡現。

換領期：即日至2月2日

消費額：HK$3,000

【立體呈現】

傳統總有一股高貴美態，恒基兆業旗下商場的花漾利是禮盒連年曆相框，特別以富貴艷麗的牡丹及百花為主題，封套以手繪花卉為設計，甫打開立體牡丹造型乍現，盡現傳統年花之美。

換領期：即日至1月24日

消費額：HK$800