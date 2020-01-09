今晚食乜：自製煲製菜 蘿蔔火腩大鱔煲
2020年01月09日 15:00
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蘿蔔大鱔煲：一煲集齊蔬菜、魚肉和肉類的煲仔菜，趁熱吃滋味。（莫文俊攝）
冬天不少人愛吃煲仔飯及菜饌，暖胃又驅寒。灣仔一個展覽場館內高級粵菜廳主廚蘇志輝師傅，選用冬天肥美的白鱔及當造白蘿蔔教煮煲仔菜。
蘇師傅指鱔魚最好揀魚腩部位，肉質肥美又嫩滑。煮前使用攝氏70度的溫水沖走鱔魚外層的潺，而白蘿蔔則宜揀選重身而無傷痕，切件後加糖和水烚煮變腍才燜煮，這樣便能燜得入味又唔怕唔熟。
想味道更佳，不妨加入火腩一齊煮，蘇師傅指火腩本身帶鹹，最好先汆水再放入煲煮，這樣味道剛剛好。厚切的鱔肉配上入晒味的蘿蔔件，以及啖啖肉的火腩，質感超豐富。
材料：
白鱔 8両
白蘿蔔 1斤
薑片 6塊
火腩 半斤
冬菇 少許
糖 少許
葱段 1棵
蒜 少許
老抽 少許
蠔油 少許
胡椒粉 少許
柱侯醬 1湯匙
生粉水 少許
生油 少許
上湯 10両
果皮絲 少許
生粉 少許
做法：
1.白鱔用攝氏70度溫熱水沖洗去潺，切約1厘米厚，以生抽、生粉醃半小時以上。
2.白蘿蔔去皮切件，加糖和水煲滾，轉細火煲約10分鐘。
3.火腩汆水。
4.鱔魚煎香撈起，原鑊爆香蒜子、薑片，加蠔油、柱侯醬、上湯、火腩、蘿蔔、冬菇、胡椒粉和果皮絲，放回鱔魚煮10分鐘。
5.放入葱段、老抽和生粉水埋芡便成。