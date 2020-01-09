今晚食乜：自製煲製菜　蘿蔔火腩大鱔煲

蘿蔔大鱔煲：一煲集齊蔬菜、魚肉和肉類的煲仔菜，趁熱吃滋味。（莫文俊攝）

冬天不少人愛吃煲仔飯及菜饌，暖胃又驅寒。灣仔一個展覽場館內高級粵菜廳主廚蘇志輝師傅，選用冬天肥美的白鱔及當造白蘿蔔教煮煲仔菜。

蘇師傅指鱔魚最好揀魚腩部位，肉質肥美又嫩滑。煮前使用攝氏70度的溫水沖走鱔魚外層的潺，而白蘿蔔則宜揀選重身而無傷痕，切件後加糖和水烚煮變腍才燜煮，這樣便能燜得入味又唔怕唔熟。

想味道更佳，不妨加入火腩一齊煮，蘇師傅指火腩本身帶鹹，最好先汆水再放入煲煮，這樣味道剛剛好。厚切的鱔肉配上入晒味的蘿蔔件，以及啖啖肉的火腩，質感超豐富。

材料：

白鱔 8両

白蘿蔔 1斤

薑片 6塊

火腩 半斤

冬菇 少許

糖 少許

葱段 1棵

蒜 少許

老抽 少許

蠔油 少許

胡椒粉 少許

柱侯醬 1湯匙

生粉水 少許

生油 少許

上湯 10両

果皮絲 少許

生粉 少許

做法：

1.白鱔用攝氏70度溫熱水沖洗去潺，切約1厘米厚，以生抽、生粉醃半小時以上。

2.白蘿蔔去皮切件，加糖和水煲滾，轉細火煲約10分鐘。

3.火腩汆水。

4.鱔魚煎香撈起，原鑊爆香蒜子、薑片，加蠔油、柱侯醬、上湯、火腩、蘿蔔、冬菇、胡椒粉和果皮絲，放回鱔魚煮10分鐘。

5.放入葱段、老抽和生粉水埋芡便成。