靈敢侶情：在狹縫中求存到茁壯成長

當你在低處向上爬，起初總無人看好，到你爬得有起色了，冷眼旁觀的人便會酸溜溜的冷嘲熱諷。（互聯網）

樓下的店門石縫，長出一株小樹。

想當年，不知是甚麼風，將一粒種子吹到路邊，繼而，長出一棵小草。

然後，小草四周，出現工程，七年以來，沙塵滾滾，地盤的圍板又擋着陽光。但面對污泥濁水，小草排除萬難，長成一株小樹。

猶記得，起初根本無人理會小草，甚至聽過人說：「看它幾時死」，但今天，開始有人灌溉。

人生也是這樣。

當你在低處向上爬，起初總無人看好，理會你的人也不會多，有些人，甚至連機會也不願施捨一個。

到你爬得有起色了，冷眼旁觀的人酸溜溜，就說：「死好命爆出嚟！」「沒才幹！肯定是靠人脈！」大家都在等你幾時跌下來陪他們。

可是，小草和你都沒有死，反而爬得更高。

突然，灌溉你的人多了，還說：「一早看好你！」彷彿，大家都懂得隱身術，原來一直都站在你身邊不離不棄。

不知道，小草有否覺得寂寞？懷緬過去，世態炎涼，面對風雨之後，大家只看到今天的自己。

大家都想坐享其成。

希望，小草不要大得太快，長得愈高，鋒芒太露，被說危害他人，死路一條。

不過，今天砍掉一株，明天仍會有少不更事的小草躍躍欲試，期待長大，然後被砍。

這就是社會的循環，人們早看成理所當然。

才幹不愛，笨蛋仍在。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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