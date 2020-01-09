雲文子教路　12生肖鼠年開運配飾：「鼠、牛、虎」篇

要在新一年率先提升或改善運勢，不一定要佩戴指定生肖圖案的飾物，從日常穿戴的顏色及圖案入手，同樣有助大家趨吉避凶。奇門遁甲風水大師雲文子將會一連4日，為大家分析12生肖的開運顏色及飾物，讓大家全年運程更順暢。今日先介紹肖鼠、肖牛及肖虎人士的開運顏色。

【鼠：誤信小人 危機四伏】

肖鼠的朋友今年屬本命年「值太歲」，運勢可謂岌岌可危，即使安分守己，負極氣場也在不知不覺間形成，容易惹人討厭，招來口舌是非，官司訴訟。犯太歲之年引來不少虛象，小心誤信小人，捲入是非，甚至陷入騙局。化解犯太歲，沖旺運勢最有效的方法是舉辦各種喜慶活動，例如結婚、添丁、賀壽等。事業運一蹶不振，公司推行的新制度只屬紙上談兵，長遠計劃是要減少人手支出，讓工作負擔百上加斤，能力減弱，小心容易在文書上犯下一些「低層次」的錯誤。桃花運波折重重，一股招惹爛桃花的獨特氣場逐漸擴大，愈爛愈鍾意，愈爛愈情迷，小心遇上桃花劫，人財兩失。財運危機四伏，投資難有好回報，不斷出現一些高風險、高回報的引誘，令你血本無歸。整體能量偏弱，身體質素急劇下降，導致抵抗能力減弱，容易受病毒入侵。

肖鼠錦囊

增運顏色：綠色、白色

增運飾物：牛、猴、龍飾物；星星圖案飾物

【牛：招惹事非 旺中帶險】

肖牛的朋友運勢旺中帶險，鼠年乃「是非之年」，將深深感受到「是非愈旺，運勢愈強」的道理。人氣急升，凡事能逢凶化吉，得到更豐厚的回報。人多口雜，慎防小人妒忌，惹來事端，拖垮運勢。事業運緩緩亨通，今年思想豁達，處事手法更成熟，短時間內已創出驕人的成績，「人紅是非多」，有可能成為被抨擊的目標，只要冷靜應戰，視這些卑鄙小人為鞭策你成功的元素，再把握人氣凝聚成氣場，令人心歸順，便能助己更上層樓。桃花運停滯不前，在「死門」的負能量氣場籠罩底下，「桃花未絕心見死」，對愛情失去信心，面對心儀的異性時，會更加被動，意中人或誤以為你在玩弄感情，忽冷忽熱，關係無疾而終。財運此起彼落，正財穩健增長，偏財運卻大倒退，出現許多虛象，投資策略應以保本為主。腰腎偏弱，腰椎及骨盆部位特別容易損傷。

肖牛錦囊

增運顏色：白色、啡黃色

增運飾物：橢圓形圖案或飾物

【虎：氣場不足 財運薄弱】

肖虎朋友今年運勢顯著改善，但氣場仍然不足，出現不少暗湧，可一改以往被動狀態，以更進取的態度處事，小心遇到各種人為因素影響，容易得罪一些年過四十歲的女小人，或預料不到環境變數，令計劃節外生枝，出現一些阻滯。鼠年乃「學習之年」，一切困難也能助你吸取寶貴的經驗，提升辦事能力，切勿斤斤計較，學懂沉着應對，令人折服，得到人心者人緣運自然順遂。事業運平滯不前，工作會受一定程度的制肘，公司不停測試你的底線，給予「不可能任務」。桃花運反覆向上，異性緣顯著改善，可惜霧水姻緣居多，「你揀人時人揀你」，經常處於互相摸索，心理戰的狀態，令你身心疲倦，漸漸對尋找真愛失去原動力。財運勢弱難回升，加上本年投資觸覺薄弱，不宜作慣性投資，應把錢財花費在學習更多新事物，有更長遠的回報。本年生殖系統偏弱，應定期作身體檢查。

肖虎錦囊

增運顏色：綠色、啡黃色

增運飾物：格仔圖案或網形飾物