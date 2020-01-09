戴口罩必讀　控油滅痘有辦法

近日武漢爆發新型冠狀病毒，香港累計的懷疑個案亦有上升趨勢。不少市民為免中招，天天戴口罩預防感染。雖然口罩的確有其作用，具有阻隔液體與飛沫微粒通過的功能，但在這個特別悶熱的冬天長間佩戴，難免容易出現皮膚敏感、泛油，出粉刺、黑頭和暗瘡等皮膚問題。若想避免皮膚受罪，就必須找出相應的預防及改善方法。

【狂出面油點算？】

長時間戴口罩，一呼一吸都是又暖又濕的口氣，這些口氣長時間焗在口罩內，會令面部肌膚溫度上升，刺激油脂分泌增加。若室外氣溫同時飆升，又或本身屬油性肌的話，面泛油光的情況就會更加嚴重。

解決方案：建議油性肌女生最好在佩戴口罩的日子盡量不化妝，以免粉底混合油脂會加劇暗瘡問題，或刺激肌膚嚴重出油。如想看起來精神一點，可單化眼妝或局部塗上脂胭讓氣色更佳。另外，當察覺出油後，應馬上用印汗面油紙印走面油，不過印面油的同時也要做好補濕，才不會愈印愈乾。

另外，控油和補濕的工夫絕對不可少。日常應多用補濕功效良好的護膚品，每周再配合兩至三次的面膜護理，調理肌膚的水油狀況。其次化妝前，最好加用控油產品，令妝後肌膚保持水油平衡，減少出油。

【狂爆暗瘡黑頭點算好？】

在戴口罩的半密封狀態下，口氣、唾液與口罩內的暖空氣，容易孳生細菌；加上油脂分泌令毛孔及皮脂腺堵塞，粉刺、黑頭自然出現；如掉以輕心，更會引致毛孔發炎及爆發暗瘡。

解決方案：不想戴口罩後狂爆暗瘡、粉刺，就要加強清潔護理。除了每天要徹底洗面和卸妝外，每周可進行一至兩次去角質或深層清潔面膜，暢通毛孔。此外，坊間一些含茶樹萃成分的潔面產品或抗痘精華，是不錯的控痘良物，用後有助減少粉刺、黑頭和暗瘡頻生。

【焗到皮膚敏感點算好？】

雖然市面上有不同口罩選擇，但每一款的材質都不同，如果透氣性欠佳，不但會導致油脂分泌過盛、出粉刺、黑頭和暗瘡，更分分鐘焗到口罩下的肌膚出現痕癢和紅腫不適。

解決方案：每兩至三小時更換口罩。另外，使用環保純棉質口罩，透氣度夠高之餘，肌膚在通爽的環境下較不容易孳生粉刺、黑頭，引起敏感不適的機會也大大減低。