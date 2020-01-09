招財貓冷知識（2）：招財貓的不同由來

上次我們說了不同的招財貓有甚麼不同的寓意，大家都知道自己的招財貓該怎麼選了吧。但是大家又知不知道招財貓的由來？中國早在唐代已經有關於招財貓的描述，唐代段成式著《酉陽雜俎》寫道：「貓洗面過耳則客至」 。而日本的招財貓傳說則要追溯到約四百多年前的江戶時代，但陶製招財貓真正出現在人們眼前卻是一百五十年前，背後的傳說更是眾說紛紜，有很多不同的版本，不知道那一個才是真的，不知下面四個傳說大家覺得怎麼樣呢。

【東京豪德寺說】

在東京的豪德寺是全日本聞名的招財貓寺廟，參拜者眾多，其中一個傳說就是從這裏傳出的。傳聞以前豪德寺曾因經營不善而荒廢，一直到了江戶時期，住寺跟心愛的小貓（玉）說：「玉啊，如果你瞭解寺裏現在貧困的狀況，那麼就招點好運給我吧？ 」後來有一天，彥根城的第二任城主井伊直孝在獵鷹的歸途上路過豪德寺，因見到寺內有一隻白貓向他們招手而走了進去，從而躲過了一場大雷雨。城主覺得是這隻貓讓自己避過了一劫，又得住寺的盛情招待，於是為寺廟修建，豪德寺也在城主的庇護下興旺了起來。後來，廟貓「玉」死後，住持為牠蓋了一座貓墳，還讓人雕了尊貓雕像，稱之為「招福貓兒」，也就是現在所看到的招財貓，目前更被祭祀於佛殿左側的招福觀音堂內。

【今戶燒說】

傳說，淺草有位老婆婆因為經濟問題需寄人離下，被逼與愛貓分別。當晚老婆婆做了一個夢，夢見自己的貓跟她說「以自己的模樣製成玩偶必定福德自來」。老婆婆聽了愛貓的話，把貓玩偶做出來後供奉在神龕上，朝晚合掌叩拜。後來，喜訊果然是接二連三，甚至令老婆婆不用再寄人離下。後來，老婆婆以今戶燒陶瓷製成招財貓，並開店出售，大受歡迎。

【越後屋的招財貓】

江戶時期，有一個出名的望族「越後屋」，其少主人只有兩大嗜好─賭博和逗貓。很快，這個家族在他的手上敗光了。有一天，他跟他的貓「玉」說：「玉啊，你沒有忘記我們的約定吧？去拿一些金幣來吧。」到了第二天，「玉」果然啣著一枚金幣回來了，但是少主人又輸光了。如此，到了第三次，少主人偷偷跟著「玉」看看牠去哪裏拿金幣。他看到「玉」在一座廟停了下來，嘴裏念著：「拿走一些手，拿走一些腳，給我一些金幣，拿走一些肚子，拿走一些毛髮，給我一些金幣........」 隨著這些話語，牠變得愈來愈少，最終消失只留下三枚金幣。從這天起，少主人奮發圖強，令自己的家族又慢慢興盛起來，因為他總在門前放一尊拿著金幣的貓雕像，所以那一帶的人也跟著他這樣做。

【小判貓說】

江戶有間貨幣兌換店，店主人養了一隻叫「玉」的貓。「玉」跟經常到店裏兜售鮮魚的魚販關係親密，因為魚販每次都會給「玉」一尾鮮魚。後來魚販生病了，又因為江戶子有「身不懷隔夜錢」的風潮 ，簡單來說就是沒有存款，而想要變賣家當，這時魚販發現枕邊有一個紙包，裏有兩枚一兩金幣。幾個月後魚販痊癒，想找店主人借錢重振旗鼓，發現「玉」不見了。打聽之下發現原來是店內失竊了兩枚金幣，店主人調查時發現「玉」再次想銜走金幣，因此店主人把「玉」處死了。魚販把事情原委告訴了店主人，原來「玉」第二次是想幫魚販籌集資金。後來魚販功成名就，為了紀念「玉」，便在東京的東兩國回向院，建立了貓塚取名為（小判貓） 。

以上就是其中四個關於招財貓的傳說，不知道你們覺得那一個最有可能呢。當然，有關牠的傳說不止這四個，可能還有更精彩的故事我們還沒知道呢。