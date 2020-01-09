征選遊：南投集集　蕉氣「砵砵」彩繪火車

台灣南投縣「集集線」是台鐵最長支線，本為日月潭水力發電工程而興建，如今轉型觀光，於是打造出全台首座移動「國立集集美術館」彩繪列車！全身蕉黃色的它，盡顯當地土產山蕉特色，官方邀來曾把「台灣花布」融入紐約地鐵車廂的藝術家江孟芝為其設計操刀，自去年9月起，它便在南投縣集集線上，於二水和車埕之間往返行走，運行期為1年。

「國立集集美術館」彩繪列車只有4節車廂，無論車外車內都是溫暖的全黃色，地板更畫滿了排排的山蕉，視覺澎湃又不失美感。抬望車廂天花板，竟是集集線的時間年表，若從車尾走到車頭，就如在重溫集集的歷史。在車廂中間，還有一道圓形拱門，頗有中式院子美感。若細心留意牆角，更會發現有活潑生動的石虎彩繪出現，提醒我集集亦是牠們重要的棲息地。但最過癮，還是在白椅套上竟有份「舊報紙」，最初原以為是有人遺下，細看才明白那原來是藝術家畫出來的，那是廿年前台灣「921地震」時及去年的台灣舊報紙，它可讓你側看出集集的年月變化，這列車果然有意思。

彩繪香蕉列車「國立集集美術館」

行駛支線：集集支線（二水與車埕之間）

票價：集集線火車一日票（當日可無限次數搭乘）- 全票NT$90（約HK$23）/ 兒童或長者NT$40（約HK$10）