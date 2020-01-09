昔日放送：多啦A夢50周年　最感人的故事是……（上）

不經不覺，今年是《多啦A夢》漫畫推出50周年，這些年來，多啦A夢陪伴不少人成長，留下了無數個難忘的故事，除了創意爆燈的法寶外，其實《多啦A夢》間中也有一些很感人的故事，以下精選十個最感人的故事，可能當年也曾令大家流下不少眼淚！

第十位：靜香家的狗狗死了

原來靜香也養過寵物，可惜某一天這隻狗狗病死了，靜香當然非常傷心，大雄和多啦A夢為了靜香，決定要幫狗狗延續生命，坐時光機回到過去，把狗狗醫好過來，相信任何一位養過寵物的朋友，都希望身邊有個多啦A夢，可以令寵物長命百歲……不過，漫畫中多啦A夢也對大雄說過，這種做法不是次次成功，畢竟，生命總有終結之時，大家只能無奈地接受！

第九位：大象與叔叔

《多啦A夢》初推出之時，距離第二次世界大戰不遠，因此也有不少情節跟二戰有關，例如大雄曾回到過去，遇上戰時鄉下的父親……不過最感人的一集，是有關大雄的叔叔，故事講述的是大雄的叔叔野比四郎來到他們家，回憶在二戰結束前，小時候動物園裏有隻大象被殺了，原因是戰時人們無暇照顧動物，只好把牠們被毒死。大雄和多啦A夢聽到這件事非常氣憤，便乘坐時光機回到二戰時，想要去拯救那些動物，從而揭示戰爭的殘酷，戰時平民的無奈……而最點睛的，是軍官表示殺死這些動物是迫不得已的時候，大雄和多啦A夢歡呼雀躍地說：「不用擔心，反正戰爭很快就要結束，日本會戰敗啦！」對於一般平民來說，誰勝誰負並不重要，最重要是快點和平，讓大家重過新生活。

第八位：小颱風

大雄看到大家都養了寵物，感到不高興，於是多啦A夢給了他一隻蛋，後來竟孵化出一隻小颱風來，原來這是未來科學家為了研究颱風而製作的。但大雄十分認真地養，漸漸地，他與小颱風培養出深厚的感情。後來在百年不遇的一次颱風入侵日本時，為了拯救大雄一家，小颱風決定與大颱風正面對抗，結果同歸於盡。眾人歡慶雨過天青的時候，大雄仰望天空，流下了眼淚來……在地球暖化，風暴愈益強烈的今天，回看這個故事，大家的感受應會更深！

第七位：雪山精靈

大雄用呼喚精靈的手鐲召喚出雪精靈來，雪精靈帶着大雄在雪地玩耍。雪精靈喜歡了大雄（點解其貌不揚的大雄咁受歡迎嘅？），她趕走了胖虎、小夫和靜香，她想用自己的力量讓大雪一直不停，想讓春天再也不到來，想和大雄永遠在一起。到了晚上，在風雪中玩了一整天的大雄發了高燒，又因為積雪的阻礙而無法就醫。當晚，雪精靈決定用生命帶走發燒的熱量。天亮了，雪停了，春天來了，大雄病好了，而精靈也消失了……這個故事告訴大家，喜歡一個人，不是要獨佔的，而是要全心全意保護他，甚至為他作出犧牲。

第六位：交換母親

大雄被媽媽狠狠地訓斥了一頓，傷心地走出家門，碰到了面對同樣情況的小夫和靜香。大家都認為自己的家長是最過分的，於是在多啦A夢的提議下，決定交換媽媽的活動。大家戰戰兢兢走到新家後，卻發現媽媽們根本沒有想像的那麼惡……後來三人又碰到一起，體諒起媽媽的不易。其實每個人小時候，或許都覺得媽媽好囉嗦、媽媽好多要求，甚至覺得別人家的媽媽好。看了這集大家才會感悟，媽媽的囉嗦，其實就是愛的表現。