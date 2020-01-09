【深夜字聊】性愛互動　並駕齊驅

Q：我感覺交歡跟打手槍是不同的，但自己身體已經習慣DIY，該如何往另外一邊改善？打手槍是不是對正常的性行為有很大的影響？一直以為我是不舉，連吃藥也沒有效，頂多只維持7分鐘，但打手槍則可以維持很久。請問如何提升敏感度？是不是要停止DIY，就會回復正常？我亦有感覺到雙方進行性愛的時候，光是男生不足以達到一個速度，必須是兩方配合才能達到一致的頻率，是不是速度不夠快呢？該練習腰力嗎？還是腦袋想像不夠強烈？

賴先生

A：很多時候在尋找如何改善性能力質素方案的時候，性愛交合與自慰不期然總像處於對立的位置。究竟，若希望獲得美好的性愛，男性是否必須完全戒掉自慰呢？這實屬一個魚與熊掌的難題。在性治療觀點，兩者不一定處於這種對立面。只是於男性過於習慣以自慰為「主食」，而他又開始投入性愛關係的時候，卻又發現力不從心，性表現落差太大，才需要設定一段時期將之加以調適。

比如說，性愛與自慰各處於天秤的兩端，男性長年累月依靠自慰作為了唯一的性發洩管道，天秤自然大幅傾斜於自慰的那一方。由於自慰手法與性愛技巧是迥異的，在開展性生活後在性愛方面較容易遇到某些障礙，如閣下所提及的硬度不足、欠缺持久力、舉而不堅等煩惱。這時候，就需要放輕自慰的頻密度，好讓身體重新適應真實性愛的節奏。短暫停止自慰，屬於策略性的做法，當男性重回有心有力的雄風狀態，天秤變得較為平衡，其實是可以恢復自慰的。

進行速度方面，當然最好雙方配合，單靠男性在性愛過程中由頭到尾帶動，一下子就會疲倦了，以致有男性未能完事，未射精已垂頭喪氣地結束。對於通常缺乏運動的都市男性來說，能堅持鍛鍊 體能，改善腰背腿臀的力量，固然是好。但若同時獲得對方的配合，例如不止單單進行男上女下的性姿勢，而是能在性愛期間交換位置，換成女上男下，令男性有中場喘息的機會，實在有助延長性愛的時間和提升性愛的質素。身體互動過程中，男性亦會因為從女方身上得到較強的性刺激 ，陰莖硬度和持久度也會提升，感覺到自己能與性伴侶靈慾合一。要改善性能力和臨場質素，決不能把重擔都壓在男性身上。雙方互動配合，方能並駕齊驅，共同享受性歡愉。

李偉儀