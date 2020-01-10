【營事檔案】七彩雜蔬焗蛋　賣相繽紛

看似平平無奇的雞蛋，其實只要花點心思，便可以煮出千變萬化的菜式；除了烚蛋、煎蛋、炒蛋，大家又有沒有試過焗蛋呢？今次讓我來為大家介紹一個簡單，而且賣相吸引的「七彩雜蔬焗蛋」食譜吧！

【雜蔬吸引又有營】

今次這道菜加入了不同的蔬菜，包括三色椒丶蘑菇丶菠菜及洋葱，令口感及顏色上更豐富。同時，這些蔬菜的營養價值非常高，它們皆含有豐富的膳食纖維，有助增加飽肚感，亦能刺激腸道蠕動，有幫助排便的功效。此外，這些蔬菜亦含有豐富的維他命C，而當中維他命C含量最高的是黃椒，每100克黃椒便含有183毫克維他命C。維他命C除了有助提高身體的免疫力，減低細菌和病毒入侵的機會外，亦能夠令身體製造骨膠原，有助保持皮膚彈性，有美顏的作用。

如果家中的孩子不喜歡吃蔬菜，大家也可以嘗試烹調這道七彩繽紛的菜式，以賣相吸引他們進食，藉此培養他們開心吃蔬菜的好習慣。不過，如果大家不喜歡當中某些蔬菜，亦可以自行調整分量。

【七彩雜蔬焗蛋】

材料：

雞蛋 6隻

三色椒 半碗

蘑菇 半碗

菠菜 50克

洋葱 半個

低脂奶 250毫升

帕爾馬芝士 少許

調味料：

黑胡椒粉 1茶匙

鹽 1茶匙

做法：

1.洗淨三色椒丶蘑菇及菠菜。

2.三色椒切粒；蘑菇切片；菠菜切小段；洋葱切絲，備用。

3.將雞蛋打散，加入鹽和黑胡椒粉，打勻。

4.混合蛋液、低脂奶、三色椒、蘑菇、菠菜及洋葱，拌勻。

5.把帕爾馬芝士鋪面，放入已預熱180度的焗爐烤大約22-25分鐘，直至金黃色及凝固，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。