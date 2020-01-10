【特約報道】即將迎接農曆新年，當然要送舊迎新賀鼠年啦！想新一年每天都精神奕奕，清爽舒適，就一定要有張合適的床褥。

時尚舒適之選：AIR 360

AIR 360 外型時尚， 採用Outlast智能調溫纖維，主動因應人體溫度變化而調節，並抵抗靜電，有效地讓身體保持最舒適溫度，暢爽安睡，提高睡眠質素。

床褥四周有TiGo Ring™金戒指通風系統，配以天然乳膠，大大加強床褥排濕透氣功能。彈弓系統以精鋼打造，全面加強床褥承托力。現在以賀年優惠價5折發售，是大家時尚舒適的選擇。

舒適承托之選：煥能活力

煥能活力床褥採用CELLIANT®技術及進口優質織錦面布，透過其獨特的礦物質纖維，形成內部感溫因子，自動調節溫度，使身體於睡眠時保持最舒適狀態，提高睡眠質素。

其獨立袋裝彈弓系統，可根據身體重量獨立調節，提供適當的背部承托及減輕伴侶輾轉時的震動騷擾，讓您享受寧靜舒適睡眠。 現在以賀年優惠價75折發售，是大家舒適承托的選擇。

有張合適的床褥後，又點小得新一批的床品呢? 而家雅蘭寢室用品專門店一併推出床品折上折優惠: 2件9折, 3件85折, 5件或以上更低至75折。提提大家，購買床褥最後召集啦! 想趕及喺過年前有新床褥用，快啲係1月17日或之前(標準尺寸)去專門店選購啦！

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