超卓汽車頒獎巡禮：最豪華電動車─Mercedes-Benz EQC

平治（Mercedes-Benz）首款電動車EQC面世後迅速引入香港市場，推出以來深得用家歡迎。貫徹平治的造車理念，全新EQC 400 4MATIC結合了高品質、安全及舒適於一身，動感時尚的外形設計，豪華實用的車廂空間，還加入MBUX系統，讓用家簡單輕鬆地駕駛這台環保電動車；透過由384顆電池組成容量達80kWh的鋰電池，續航距離最遠達471km，榮獲2019年《超卓汽車大獎》最豪華電動車絕對實至名歸。

電動馬達 四輪驅動

全新平治EQC屬廠方首款量產電動車，車頭設計是其一大特色，全新鬼面罩及頭燈布局，兩側入風口下方的銀飾邊，科幻感覺頗濃。車身長度達4.7米，車廂空間十足且布局豪華，後移的C柱令乘客有更廣闊視野。至於中控台除備有雙芒螢幕外，下方冷氣按鍵配上鋼琴黑木飾面，更顯高貴。動力方面，前後軸兩具電動馬達提供4MATIC四輪驅動功能，輸出最高408hp馬力及760Nm扭力。同時提供Comfort、Eco、Sport及Individual駕駛模式，以對應不同路況。透過智能動力回收系統，EQC在行駛時會替電池充電，煞車或放開油門時，系統收集動力轉化為電能為電池充電；而.環上的撥片可控制動力回收強弱程度。EQC動力十足，續航能力遠達471km，透過交流電於家居或公共充電站充電，11小時便可充滿，若使用50千瓦充電器，只需要2小時便可完成快速充電。