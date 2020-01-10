FoodieCurly鬈毛妹：一間餐廳吃盡宜蘭三寶

如果你有小朋友，入住礁溪寒沐酒店是很不錯的，因為這裏有很多免費的兒童玩樂設施，如繩網、賽車、電競等等，叫孩子們不愁寂寞之餘，大人亦可以試試室內高球、享受露天風呂，以及無盡的美食，就像我今天介紹的大堂餐廳MU BAR，就可以吃到很多特色的宜蘭料理。

我在這裏吃過午餐和下午茶，很多菜式都加入了在地食材，對旅客來說特別吸引。像午餐的「寒沐三星葱雞肉飯」就很喜歡了，大廚選用了宜蘭溫泉米，然後拌入特製宜蘭三星葱醬，讓每一粒飯都變成了嫰綠色，吃一口，好香的三星葱味道啊，這一刻，誰是主角都不重要了 (雞肉聽到了會偷泣嗎)，旁邊的味噌湯也很好，裏面有大大塊的三文魚，更添鮮香。

在台灣吃下午茶十分划算，香港一個酒店級Tea Set動輒要港幣五、六百元，台灣則通常只需港幣二百多元，像寒沐這個「微甜小食光下午茶」，NT$880二人份，共有三款鹹點和六款甜點，另外還有兩杯飲品。

鹹點有兩個頗特別的，「三星葱葛瑪蘭豬肉卷」使用了台灣的葛瑪蘭豬肉 (噶瑪蘭黑豬在台灣各地都有少量飼養，但最先闖出名堂的是宜蘭)，與切碎的墨西哥辣椒、葱花、鹽與胡椒拌勻後，以墨西哥餅皮包裹油炸，豬肉香氣突出。

另一鹹點「櫻桃鴨佛卡夏 (Focaccia)」則採用了宜蘭有名的櫻桃鴨，師傅將鴨皮煸出油脂後，加入鴨肉絲及洋葱絲一同爆炒，最後鋪在香烤過的佛卡夏麵包上，就成為另一道美食啦。我很喜歡的還有甜點「布雷特斯泡芙」，底下是手工法式酥餅，中間是朱古力榛子脆皮忌廉，脆卜卜的十分美味。

餐廳其他名食還有「紅燒牛肉麵」及「紅酒燉牛頰肉」等等，你說怎能不試試看？(台北溫泉酒店美食篇．四之三)

礁溪寒沐酒店

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

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