吱吱吱！熱烈慶祝「米奇年」

你知道嗎？今年是米奇米妮的本命年鼠年 ，咁高興，當然要賀一賀佢。香港迪士尼樂園特別推出「奇妙年年」新春慶祝活動，由即日至2月9日，迪士尼好友們會穿上賀年服飾於樂園與大家見面，而大年初一至初三期間，大家可於「米奇福到行大運」路線中的行運九大地點，獲得兩款新春限定的米奇米妮貼紙；而大年初一至初五入園的朋友仔，更有機會獲派發全新米奇造型利是，真係可遇不可求呀！至於晚上，樂園就會舉行新春特別版「We Love Mickey！」大街投影盛演，米奇會穿上新年服飾同大家拜年；而會客室亦會有財神造型的高飛恭喜大家，當然要和高飛Selfie啦！

此外，樂園推出了超過50款佳節限定賀禮，當中包括充滿新年味道的家居裝飾、頭箍、利是封等，更會有全新「Ariel's Grotto Coral」珊瑚色和「REDD」紅色，並以經典米妮元素作設計的時尚商品系列，喜慶又應節，最啱和閨密一同入貨，然後以同一裝扮影「打卡團體照」，放上社交網另類放閃！不少粉絲都愛樂園的應節食品，今年就有Coca–Cola的「撈起」，市集餅店的新春主題糕點，影廠酒廊的「新春富貴全盒」等。度假區的主題酒店更會有多項期間限定的新春應節遊戲活動，讓活潑好動的小粉絲學習農曆新年傳統文化。

緊接新年就是情人節，樂園由2月1日至16日，將四處播放經典迪士尼浪漫樂曲，而米奇與米妮、唐老鴨與黛絲、灰姑娘與王子等CP情侶會隨時現身，大家亦可於「灰姑娘旋轉木馬」、「小小世界」等打卡地點甜蜜拍照，盡情大放閃光彈！想買禮物表達愛意的話，一定不可以錯過迪士尼新推出的首個粉紅色，並以米妮、小熊維尼和豬仔做主角的「櫻花之戀系列」限定唯美精品、 Duffy與好友的情人節主題精品以及迪士尼探索家度假酒店「夢想家小店」推出的情人節朱古力禮盒。各位男朋友和老公們，記得不要慳住個荷包，大力掃貨啦！