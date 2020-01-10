評審感言：余錦基太平紳士盼港馬路無污染

閱車無數的香港汽車會會監及永遠榮譽會長余錦基太平紳士對《東方日報》及《on.cc東網》所舉辦的年度盛事向來十分支持。我們十分榮幸，今屆「超卓汽車大獎」能再次邀請到他擔任專業評審，和大家分享他對汽車巿場的睇法。

他指出：「以前好多時都係講豪華房車、超級跑車、家庭用小房車或旅行車等，今年就有好大改變，SUV好受歡迎，無論是五座位或是七座位的。另外，混能車，例如Plug-in（插電式混能）、Hybrid（混能）愈來愈多，甚至現在100%全電動車都愈來愈多，我想這走勢是必然的。」

他補充：「我成日都講，汽車業正處於一個工業革命，由內燃機轉到混能或全電動，完全是環保和保護地球的運動。在歐洲，尤其是北歐，例如挪威、丹麥、瑞典，他們應該是在這一兩年間要轉晒全電動車，至於德國，我知道很多都已採用混能車。香港現在的走（趨）勢，好似比人慢了點，但都是跟着大隊走。」

對於在港推行電動車或混能車，他有以下諗法：「我見到外國在推行混能車和電動車的時候，一定會有完善充電配套設施支援。我相信如果想在香港大力推行電動車或混能車，政府應該在法例方面大力支持才行。例如規定新建樓宇車位要有百分之二十或三十配備充電設施，另外，路邊和公眾停車場也應該有這樣的充電設施。我好希望香港能成為一個馬路上無污染的城巿。」