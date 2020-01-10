2020髮型流行趨勢大集合

踏入2020年，從「頭」開始不失為一個好的選擇，在春節之前換一個新的髮型見見親朋好友也是常見的事。不知各位是否已經想好要剪的「心頭好」，如果還沒決定好，不如先看看以下推薦，看看2020仍保持熱度的髮型吧！

【韓式超短髮─黛安燙】

如果你一直想嘗試超短髮的造型，那黛安燙會是一個好選擇。它以細碎層次的剪裁打造出完美的後腦勺線條，再以燙髮使頭髮更蓬鬆。特別適合頭型和頭髮偏扁塌的女生，是嬌俏與爽朗並存的髮型。就算不想燙髮只修剪出極短髮的型，露出耳朵和下巴的線條亦可以突出臉部的線條。

【耳下兩厘米短髮】

雖然只是耳下兩厘米的長度，但是也可以弄很多不同的造型。直髮、內捲、外翻、微波浪都顯得特別精神有活力，有助修飾臉形之餘又不會顯得過於累贅。

【清新短直髮】

利落的短直髮更能凸顯五官，令輪廓更加深邃。簡單的髮型令人回歸到更單純可愛的感覺，同時亦不失女人味。

【蓬鬆內彎短髮】

內彎的短髮能更好的修飾臉型，隨意簡單的感覺非常的逆齡，同時這樣的長度顯得更加的知性、更加的溫柔。

【過肩中長髮】

過肩中長髮很適合首次提前勇氣剪短髮的女生，這種長度很適合做造型。不長不短既有短髮的活潑，也有長髮的優雅。直髮乖巧，微波浪活潑，內卷和外翻在不失溫柔時保留了清純。這個長度的頭髮可以考慮「鬆軟棉花糖捲」，從劉海開始打造S形線條，強調線條感讓髮型更立體，可修飾顴骨和脖子。帶點微微的凌亂感毋須很複雜的整理，適合沒太多時間打理頭髮的女生。

【水波紋捲】

雖說近幾年短髮造型比較多樣，潮流風向也微微的偏向那邊，但是長髮依然是很多女生的堅持。其實不同捲法的長髮也可以帶來不同的效果，如果下不了狠心剪掉，那就留着吧！

水波紋捲適合中長以及長髮的女生，做之前頭髮長度至少要超過鎖骨，不然既做不出波浪，也做不出層次感。一波浪漫一波光澤，優雅中有着俏皮，不是很明顯的捲度適合新嘗試的人。但水波紋捲更適合髮量少的人，因為完成後會顯得很蓬鬆，髮量如果太多會比較厚重。

【浪漫長捲髮】

長捲髮可說是不衰的經典，盡顯女生的優雅。隨意的弧度充滿着線條感，既浪漫又溫柔，不挑臉型也不挑髮量，超級百搭，絕對是入門級捲髮。

【雲朵捲】

雲朵捲是比較新興的捲髮，給人像雲一樣蓬鬆且柔軟的感覺。自然、柔和、舒服，彎度比長捲髮更深一點，空氣感更多。比長捲髮多一點活力，比水波捲多一點溫柔。