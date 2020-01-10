三界五行：年近歲晚　酬謝神恩

時間過得真快，咁快過了農曆十二月十五了，就快過年了！

過去說「光陰似箭」，現在應該說「光陰似火箭」！方向宇還是小朋友的時候，天天盼過年，穿新衣服、新鞋、新襪，總覺得時間像蝸牛。現在，眨眼間，又是一年，忽然想起這首粵語金曲：「過了今天，再有一天，仲有幾個十年？」難怪古人慨歎：「歲月催人」、「歲月不饒人」。

按照傳統習俗，每年農曆十二月十六就是「尾牙」，「做禡」本來是善信每個月初二、十六祭祀土地公的日子，做生意的人，燒肉、雞、魚，拜過土地公，另外煲個「清補涼」湯，就與員工分享，俗稱「打牙祭」，其實是聯絡感情，也趁機會補充營養。以「尾牙」的菜餚最豐富。

「尾牙」之後，就要送舊迎新，有幾件事一定要做，首先是還神，凡是年初拜過佛祖、觀音、黃大仙、太歲、天后娘娘、呂祖……一切神佛（排名不分先後，有怪莫怪），或者，年中有甚麼急事、要事去拜神祈福，無論有沒有達成願望，都要還神。俗語說「有借有還，再借不難」，對於神佛，更加是「有拜有還，求神不難」，對不對？

其次是大掃舍，年尾大掃除，並非搞衞生、搞清潔這樣簡單，因為每年立春後，家居風水就按照「九宮飛星法」重新安排吉凶，即將過去一年的九個方位都有變動，大掃舍，把凶的、不如意的事物掃走，迎接吉利的好事物。（待續）

方向宇