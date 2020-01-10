征選遊：南投車埕　重現鋸木歲月

位於台灣南投縣的集集支線，至今仍保留不少台日據時期的痕迹，猶其集集線尾站「車埕」，是當時蔗糖、樟腦、木材的運輸據點，當地伐木業更是興盛，全盛時期從事木業人口多達逾2千，在車埕與水里一帶甚至有「小台北」之稱。但70年代林業政策轉向，在禁伐令下，鋸木廠終被荒廢。直至2008年，昔日舊廠房正式被重建成「車埕木業展示館」，透過各種木材、機械器具展示，來重現出50年代工人們鋸木的光景，特別是這座建於1950年代的廠房，如今看它仍感前衞，絕對值得欣賞。

另在車埕火車站附近，還有個剛新開不久的小景點「鐵道觀光小學堂」，它原址為南投縣水里鄉車埕國小，自廢校後由日月潭風景區管理處重新改建，其原來禮堂被改為遊客中心，為遊客提供集集支線火車體驗，大家可安坐模擬車廂中，欣賞集集支線沿線車窗「實景」影片，輕輕鬆鬆遊火車河。而在戶外展示區，則有昔日火車的舊車頭及車廂展示，鐵道迷會特別看得津津有味。

車埕木業展示館

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷110-2號

開放時間：9:30am-5:00pm（假日至5:30pm）

鐵路觀光小學堂（車埕遊客中心）

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷127

開放時間：9:00am~5:00pm