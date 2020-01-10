開箱男：Pipo W12　4G板腦隨時玩

國產品牌Pipo推出可插SIM卡上網的4G板腦W12，定價3千7有找。（莫文俊攝）

俗稱「板腦」的2合1電腦近年深受用家歡迎，皆因設計輕巧，而且可以隨時裝拆鍵盤，用法靈活！一般板腦都只提供Wi-Fi版本，想上網、睇片就要靠場地Wi-Fi或者手機分享熱點，而國產品牌Pipo最近就推出罕見的4G板腦W12，可以插SIM卡上網，而且仲植入4K屏幕。想知實際表現，就等開箱男為大家揭曉！

板腦產品設計上一般大同小異，Pipo W12亦不例外，銀色金屬機身，正面是12.3吋3：2比例的觸控屏幕。雖然屏幕邊框唔算窄，但勝在解像度高達3,000×2,000。實試播放4K影片，畫質非常細緻，色彩顯示亦有水準，加上極高可視角，絕對可以滿足煲劇一族。

至於板腦機幾乎必備的機背支架及鍵盤套，W12都冇遺漏。無段式支架可以調整至不同角度，而最大角度下可以令機身以約35度斜放座枱，使用上都算靈活。而鍵盤套表面用上絨面物料，同時加入磁力設計，鍵盤套貼近屏幕時，屏幕就會隨即關閉，鍵盤套打開時屏幕就會開啟。另外，鍵盤按鍵反應靈敏，Touchpad亦對應多點觸控。重量方面，W12及鍵盤套分別重約800g及300g，與同類產品Microsoft Surface Pro 7相約，輕攜性合格。

W12最大賣點當然是內置4G模組，機側設有卡槽，可以擺放nanoSIM以及microSD記憶卡。插入SIM卡後，系統隨即顯示連接LTE並成功上網。硬件方面，採用Qualcomm Snapdragon 850處理器，8GB RAM及256GB ROM，效能一般，但運行Windows 10作業系統下，睇4K影片、上網均表現流暢。另內置5,000mAh電池，而機側的USB-C插口亦支援12V/2A快速充電。

最後就係價錢，Pipo W12定價3千7有找，跟機已附送鍵盤套及觸控筆，比起Microsoft Surface Pro 7的最入門版本仲要平一大截，加上支援4G上網，如果唔介意品牌，絕對抵用！