雲文子教路　12生肖鼠年開運配飾：「兔、龍、蛇」篇

今日奇門遁甲風水大師雲文子會為大家分析兔、龍及蛇生肖人士的開運顏色。三大生肖來年均適合穿着黑色服飾，其他顏色如紅色、啡黃色或白色亦同時有助改善運程。除顏色外，亦可從圖案入手，直條、花形及三角形的設計都是大師推介的圖案。

【兔：荊棘滿途 人緣下滑】

肖兔的朋友今年屬「刑太歲」，運勢可謂荊棘滿途，整年出現不少阻滯，人緣運急劇下跌，本年受各方五路小人滋擾，雖然對你不會有大的影響，但日積月累，導致精神衰弱，注意在年中開始，承受壓力的能力到了頂點，容易因小事而亂發脾氣，影響整體氣場。事業運舉步維艱，公司人事變動令公司架構雜亂無章，紛紛掀起逃亡潮，留下來的「爛攤子」讓你獨力承擔，切勿妄想用一己之力去扭轉公司這種劣勢。人緣運走下坡，直接影響你的客緣。桃花運低沉不穩，運勢不足雖是導致單身的重要原因，但擇偶條件過高才是你趕絕桃花的致命傷，只要調整不合理的要求，接受真心愛你的人，幸福就在你附近。財運波折重重，容易相信小人投資的誤導消息，招致嚴重損失。「刑太歲」指刑傷，血光之災，容易受傷。

肖兔錦囊

增運顏色：黑色、紅色

增運飾物：直條形圖案或飾物

【龍：谷底反彈 積極進取】

肖龍的朋友今年運勢漸入佳境，脫離谷底，充滿生命力，像脫胎換骨一樣，在年頭已定下重整旗鼓的各種發展大計，務求能在短時間內挽回強勢。事業運反覆向上，正能量感染整個團隊，做事積極進取，注意別為了急着證實自己的能力，操之過急，計劃不夠周詳，誤了大事，損了人緣。本年人緣雖旺，但欠有力貴人相助，得力下屬難求，緊記「多勞多得」，只要事事親力親為，便能得到意想不到的回報。桃花運轉趨興旺，生命力的氣息帶動個人魅力提升，異性在被你的真性情吸引着。切記「真誠」是你感情路上的必殺技，如因為選擇過多，而用情不專，或試玩地下情來隱瞞戀情，只會把真姻緣斷送。財運穩步上揚，正財偏財皆獲利，正能量驅使閣下求財策略偏向進取。本年人緣好，飯局自然多，體重超標，小心心血管疾病的風險。

肖龍錦囊

增運顏色：黑色、啡黃色

增運飾物：花形圖案或飾物

【蛇：貴人相助 擴闊人脈】

肖蛇的朋友今年運勢鴻運當頭，人緣運持續提升，再創高峰的時機終於降臨，一言一行更加有說服力，能號招八方五路貴人，宜花點精力去擴闊人際網絡。「人脈」是鼠年成功的要點，助你創造夢想實踐理想。事業運勢如破竹，本年宜拋開一切保守的顧慮，作出多元化的大膽嘗試。一些進展得如火如荼的政策事務被推遲，不必因此受到打擊，「飛來的沙石，也是助你建立更堅固的堡壘」，這樣反而有更加多時間籌備修改，成績更理想。桃花運銳不可當，一見鍾情不再是幻想，請打開你的心窗，姻緣將至擋也擋不住。注意佔有欲太強是你的死穴，急着把婚事定下來，會令對方反感。財運高升，人緣帶動財源，得到不少投資資訊，再配合客觀的風險評估，能取得較高的利潤。本年心肺功能偏弱，容易導致心臟病，呼吸系統出問題。

肖蛇錦囊

增運顏色：黑色、白色

增運飾物：三角形圖案或飾物