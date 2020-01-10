飲食嘗識：冬日糖水　杏仁茶同腐竹糖水點樣分？

杏仁茶及腐竹糖水都是冬日滋潤糖水，但做法及食材各異。(胡振文攝)

天氣愈凍，皮膚就愈乾燥，滋潤的中式糖水不但好味，而且有暖身防燥之效。好像看起來白雪雪的杏仁茶，就是入冬後最受歡迎的糖水之一，入口又香又滑，吃完自然皮膚靚靚。

至於腐竹湯水，是一款家常甜湯，做法及食材好簡單，吃起來清甜綿滑，亦是廣東一帶的傳統甜湯。講起杏仁茶及腐竹糖水，原來有不少人會將兩者混淆，甚至不知如何自製正宗口味，今日請來尖沙咀一間5星級酒店中菜食府點心主廚黃禮賢師傅，為大家解構兩者不同之處。

黃師傅稱，這兩款都是很適合冬天飲用的糖水，驟眼看很相似，但其實材料和做法都很不一樣。以杏仁茶材料為例，主要有龍皇大杏、南北杏、沙糖，如果講究的話，可以加雪耳及蓮子，因為雪耳和蓮子，吃起來會比較清潤。至於腐竹糖水，就會下生熟薏米、白果、腐竹、冰糖，另亦可「打隻蛋」，令香味更豐富。

而杏仁茶的做法，是先將杏仁拿去磨然後隔渣成汁，拿去煮時再加沙糖，吃時可加蛋白來豐富口感。腐竹糖水的做法是先將薏米煲約1小時，跟着下腐竹、白果及冰糖。

黃師傅還指杏仁茶的味道比較新香，除可加蛋白、雪耳及蓮子外，最好是用沙糖調味，以凸顯食材的原有味道。至於腐竹糖水，可用生熟薏米及白果，再以冰糖調味，令其更加滋潤及甜味更富層次。