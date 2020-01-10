茲曼尼GIORMANI X Mr. Men Little Miss 限量禮品！

【特約報道】踏入新的一年，當然要為「家」注入多點快樂能量，讓家中每一位都能感受到滿滿的快樂，迎接美好的新開始。講到快樂，最令人聯想起的是英國家傳戶曉的卡通人物「Mr. Men Little Miss」，自70年代開始經已風行世界，以色彩繽紛及有趣生動的故事為小朋友帶來無窮樂趣，深受喜愛。

趁著今個一月，茲曼尼GIORMANI 將與Mr. Men Little Miss 攜手合作，推出一系列的「Mr. Men Little Miss快樂聯乘禮品」，加入了經典人物Mr. Happy、Little Miss Sunshine、Mr. Strong 及Little Miss Princess等好友角色，無論您是安坐家中或與好友們歡笑長談，您都能一一感受到它們的快樂能量。

滿指定金額 送您茲曼尼GIORMANI / Mr. Men Little Miss快樂聯乘禮品!

茲曼尼GIORMANI全新推出梳化訂購優惠，由即日起，訂購真皮/布藝梳化85折，折實後滿$6,000起，即送指定茲曼尼GIORMANI / Mr. Men Little Miss快樂聯乘禮品(總值高達 HK$ 4,225)，為您新的一年，注滿更多快樂心情!

梳化推介

【極舒適】RATH 7114 (Grade 1水牛皮半真皮3座位 雙電動彈鉸)

外型簡約大方的RATH 7114雙電動彈鉸梳化，可獨立調校頭枕及腳踏角度，完美貼服，讓您時刻達致最舒適梳化享受。

85折：$ 15,079 (慳：$ 2,661)

【多角度扶手】LANBART 7110 (Grade 3 厚黃牛皮半真皮 2.5座位)

簡約時尚的 LANBART 7110 用上舒適太空軟棉物料，坐感份外軟熟，更配備活動式功能扶手，隨您喜好調校合適角度，令您坐得更輕鬆自在！

85折：$ 9,061 (慳：$ 1,599)

【年度清貨】指定陳列低至4折

一年一度清貨優惠，由即日起，指定陳列產品可獲低至4折優惠，陳列品梳化可享有兩年之內結構及電動機件免費維修服務。數量有限，售完即止。想了解更多陳列產品？歡迎親臨門市或向店員查詢選購。

【條款與細則】

⦁優惠期有限，只適用於本港門市。

⦁必須購買梳化，並按折實後之金額送贈不同指定禮品。

⦁優惠期內，禮品數量有限，送完即止，而茲曼尼亦有權以其他禮品代替。

⦁禮品只限指定款式及顏色。圖片只供參考，一切以實物為準。

⦁「陳列清貨優惠」只適用於指定陳列品。陳列品梳化則可享有兩年之內結構及電動機件免費維修服務。

⦁以上優惠只適用於真皮梳化或布藝梳化，不得與其他優惠同時使用，亦不適用於彈鉸機件、梳化床、陳列品、相關指定貨品及費用。

⦁真皮供應數量有限，售完即止。

⦁皮色選項將不定期更新，恕不另行通知並以門市提供之皮辦為準。

⦁價格將會根據款式、皮革級別及訂製要求有所不同。

⦁圖片只供參考，一切以實物為準。

⦁優惠受有關條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

⦁茲曼尼保留修改是次推廣活動的所有條款及細則或終止推廣活動之權利而毋須事先通知。如有爭議，茲曼尼保留最終決定權。

⦁訂購梳化截單日期如有更改，恕不另行通知。

⦁如以上優惠，條款與細則與門市有異，將以門市為準。

⦁如有爭議，茲曼尼保留最終決定權。

網址：www.giormani.com