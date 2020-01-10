日本眼鏡職人的手藝一向備受眼鏡迷所推崇，除了日本眼鏡品牌會選擇於當地生產之外，就算一些於國際間享負盛名的眼鏡品牌亦一樣將生產工序移師至日本福井縣，由匠心獨運的職人花盡心血去打造出品質上乘的鏡架。好像同樣來自美國的人氣眼鏡品牌THOM BROWNE及JACQUES MARIE MAGE，創立至今一直以鮮明的設計特色而受到一眾眼鏡迷愛戴，早前兩牌亦分別於法國巴黎眼鏡展SILMO及意大利米蘭眼鏡展MIDO發布最新眼鏡及太陽眼鏡系列，設計貫徹採用兩牌最標誌性的線條及材質，展現出最頂級的工藝及品質。

THOM BROWNE今季所推出的鏡架包括：TBS815及TBS816等等同樣於前框加入以纖幼金屬拉絲製成雙鏡橋細節，並於拉絲兩側綴上經典「紅白藍」細節，所以就算鏡臂末端兩粒「紅白藍」被頭髮遮住，都仲有鏡橋上呢兩粒Detail睇，當中TBX915設計就以傳統圓框作基礎，但於兩側加入鏤空細節，令鏡框線條變得更為獨特，另TBS814更加入Flip Up元素，增加日常配襯時的便利性。

由法國設計師Jerome Jacques Marie Mage於洛杉磯所成立的眼鏡品牌JACQUES MARIE MAGE（J.M.M.），2014年創立以來一直以頂尖的用料及精湛工藝躋身上高級眼鏡行列。今季就有Aragon、Beauregard、Jagger、Quatro及Roy多款新作登場，透過運用板材及鈦金屬配以復古線條勾勒出一見難忘的鏡架，當中Tristan及Angeli更選用厚達10mm的Acetate板材製作，鏡框兩側更飾有18K箭頭鉚釘細節，而且每色更只限量發售350副至450副，大大增加其罕有性。