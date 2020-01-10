生活夜校：情色字典中的Airplane　原來係咁解……

坐飛機無筆用就起人底？證明坐得多飛機，都唔代表EQ特別高！但可以肯定嘅係就算飛機坐得多，都未必知道喺英文情色俚語中，同飛機Airplane有關嘅詞語，依家即刻同大家一齊睇睇啦！

Reverse Airplane 性愛體位

有啲性愛體位名稱，講出嚟時會有尷尬，好似六九兩頭勾呢招咁，你話點樣可以講得文雅啲呢？答案就係講英文「Reverse Airplane」，佢嘅玩法同前者一樣，而換咗呢個稱呼，係咪文雅咗好多呢？

提到同Airplane有關嘅性愛玩法，仲有「Airplane Sex」或「Plane Sex」，咪以為佢係指喺飛機上親熱，其實佢係指利用一架玩具飛機當成情趣用品，但過程都幾重口味！

Dirty Airplane 情慾飛行

喺性愛體位中，有一招叫做「Dirty Airplane」，玩法係先讓女伴瞓喺度，然後將雙腿抬起呈V字形，同時雙手盡量掂到雙腳，即係左手掂左腳，右手掂右腳，做出好似架飛機嘅姿勢，而喺活塞運動過程中，男伴可以控制女伴嘅身體左右搖擺，感覺就好似揸緊飛機咁。由於呢招講求男女嘅配合，屬於高難度嘅動作。