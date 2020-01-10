【美女饕廚】上海菜篇：捉緊大閘蟹的尾巴

大閘蟹今年豐收，到現在公蟹依然爆膏，往年到這時候，已近尾聲了。今次介紹一家老字號，位於灣仔駱克道。我們一早訂了蟹膏粉皮，這道菜先要蒸熟十幾隻公蟹，之後將其白膏取出，與粉皮一起炒香，入口白蟹膏香軟綿滑，把整個口腔黏着，加上粉皮煙煙韌韌，簡直是絕配。我全程閉着眼慢慢咀嚼品嘗，好捨不得地吃到最後一啖，特意加了點醋來吃，減一減膩，讓我好好準備品嘗下一道菜。

跟住這一道菜是古法蒸鰣魚，由於鰣魚多以浮游生物為食糧，故肉質特別肥嫩，味道亦零舍鮮美，加上營養豐富，故有「魚中之王」的美譽。鰣魚肉味甘香，聽說具有滋補強壯功能，也有消炎解毒功效，因此古時曾是朝廷補品及御膳菜式。

這家餐廳是用古法製，用酒糟加入金華火腿及鮮冬菇一起蒸鰣魚，魚肉鮮嫩美味無比，入口滿是油香。但要小心吃，因為有好多好幼細的骨，要慢慢品嘗，我更把魚鱗放入口咀嚼，每一咬都將魚香的精華從鱗內溢出來，吸啜完全部精華後才捨得將魚鱗吐出。那個魚汁湯也是我的最愛，魚汁內的金華火腿、鮮冬菇及薑把鰣魚的魚油香發揮得淋漓盡致，肥腴醇厚，入口又帶黠酒香，毫無腥味，齒頰留香，這精華湯汁撈白飯撈麵都一流，最後我把魚湯渴光光。

饕廚貼士：教煮蟹膏炒粉皮

在家做這道菜要先將粉皮烚熟瀝乾備用，把大閘蟹反轉，蟹肚朝天放上紫蘇葉蒸，蒸熟用匙羹把整糰蟹膏挖出來，然後切開分成4份。落油先炒香薑、葱後放入預備好的蟹膏，加紹興酒、水，少許鹽和糖，炒至差不多收水時加點麻油再放入粉皮兜炒即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）