放閃浪漫花海　自拍靚相勁迷人

年花既好看又好意頭，是新年不可缺少的應節元素。今年葵芳新都會廣場就以清雅小花作主題，推出水彩系「花漾新春」利是封，一套八款的利是封包括大吉大利的柑桔、新春報喜的梅花、繁榮昌盛的瓜葉菊、喜祥富貴的牡丹、幸福滿載的天堂鳥、步步高陞的唐菖蒲、萬事如意的水仙花以及代表昌達亨通的桂花，象徵新一年花好月圓、甜蜜幸福的祝願。

其實花除了代表新年，亦代表浪漫的情人節，於即日至3月1日期間，新都會廣場會於露天廣場設置浪漫的《星光粉色花海》主題裝置，當中包括過萬朵繡球花、杜鵑、紫芍藥等拼合成層層遞進的「粉紅花海」，以及滿布浪漫打卡裝置的「幸暖花道」，就算沒有情人都可以約閨密一起去打卡拍美照呢！

「花漾新春」利是封及利是袋換領

換領日期：即日至1月24日

換領時間：上午10時-晚上10時（星期一至五）；

上午9時-晚上10時（星期六及日）

換領地點：新都會廣場L2顧客服務中心

換領內容：The Point by SHKP會員憑800積分可換領利是封一包（共8款）；The Point by SHKP會員憑2,000積分可換取利是袋一個（每人每日最多可換領2包，數量有限，換完即止)

新都會廣場《星光粉色花海》布置

日期：1月10日至3月1日

時間：上午10時-晚上10時（星期一至五）；上午9時-晚上10時（星期六、日及公眾假期）

地點：新都會廣場L3-L4露天廣場