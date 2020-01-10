昔日放送：多啦A夢50周年　最感人的故事是……（下）

昨天為大家介紹了多啦A夢5個感人的故事，假如你看後已經無比感動，那麼不得了，因為今天介紹的另外5個故事，分分鐘令你淚崩，因為這幾個故事，幾乎都是關於大雄及其家人，甚至涉及生離死別，相信大家很難不感動！

第五位：大雄父母拍拖

在大雄父母結婚紀念日的晚上，大雄父母兩人就「誰主動求婚」這個問題吵了起來。大雄只好坐時光機回到過去，找到還未結婚的父母，但二人因為種種誤會而爭吵，於是多啦A夢只好拿出複製機械人，複製爸爸去找媽媽求婚，又複製了媽媽去找爸爸求婚。雖然多啦A夢成功令二人和好兼結婚，但也造成現在雙方對真相爭論不休。回去以後，大雄和多啦A夢都找不到爸媽，以為他們因為吵架而離家了，沒想到他們早已和好，恩愛地在後院談情，並「肉麻」地說：「誰先求婚其實不重要，只要現在幸福就好了。」夫妻就是這樣，總是經常為小事爭吵，但床頭打交床尾和，又怎會有隔夜仇呢？

第四位：大雄出生那天

大雄再次被母親痛罵，開始懷疑自己不是父母親生，於是多啦A夢便跟大雄坐時光機回到過去確認。到了十年前大雄家，看到爸爸匆忙地趕去醫院，原來大雄快將出世！接着大雄父母聊起了新生的兒子，大雄爸爸說要取名為大雄，並說出希望他能茁壯成長，擁有他們二人的優點，最重要是對社會有貢獻，兩人期望愈來愈高，大雄在門外聽了，感到不好意思，忍不住進門說：你們不要期望過高，他不是這麼了不起的孩子，結果被大雄爸爸趕走了。在回家的路上，大雄終於明白為何父母對自己期望這麼高，決定要用功讀書！無論父母或子女，看過這一集，或許能站在對方的角度看待事情！

第三位：靜香結婚前的掙扎

這個也是電影《Stand by me》的劇情之一！大雄看見靜香和出木杉手牽手，感到悶悶不樂。多啦A夢便提議回到過去，看看兩人的結婚典禮，但來到以後才發現自己誤來到結婚的前一天。來到靜香家，靜香跟爸爸道晚安，可是心事重重，欲語還休。多啦A夢拿出誠實電波，讓靜香把心裏話全部說出來。只見靜香衝進房間，對爸爸說她不想結婚了，說自己一旦結婚，就不能陪在爸爸身邊了。靜香爸爸卻說，雖然靜香要離開了，可是她給爸爸媽媽留下的珍貴禮物，也就是那麼多年的回憶，卻永遠不會離開。靜香的爸爸還勸慰靜香，大雄是一個善良的人，會為別人的幸福而高興，為別人的不幸而難過，大雄一定會繼承自己，讓靜香幸福……靜香父親這番話，可說是道盡了不少父母的心聲，雖然不捨得，但又明白這是人生必經階段。

第二位：大雄與嫲嫲的回憶

這個將會是《Stand by me》續集的主線！大雄找到嫲嫲親手造的玩具小熊，十分懷念，想要再見她一次，於是乘時光機回去看她。來到了小時候，大雄卻發現還是小孩子的大雄任性地罵走嫲嫲，大雄看了十分生氣。臨走前，大雄想再去看嫲嫲一次，結果走進大雄家裏，被小時候的大雄發現，大雄急忙逃走，躲進了嫲嫲的房間，媽媽找來，嫲嫲還好心替他隱暪。大雄在房中跟嫲嫲談起來，大雄談到小大雄這麼任性，問嫲嫲不生氣嗎？嫲嫲不但表示不會，還說大雄很可愛，但自己已經老了，不可能永遠照顧大雄，嫲嫲說：「希望能活到看着大雄上小學就很高興了。」大雄這時急忙乘坐時光機回去，拿了書包回來跟嫲嫲說：「也許你不相信，其實我就是未來的大雄。」嫲嫲一聽就相信了，大雄很感動，哭着抱住嫲嫲。

對大雄來說，嫲嫲象徵着溫柔和愛護，或許大家小時候，都有一個類似大雄嫲嫲這種人。只可惜，大家都沒有時光機，只可以珍惜眼前人。

第一位：多啦A夢的離開與回到

這集幾乎就成了《多啦A夢》的大結局，也是電影《Stand by me》第一集令人流下無數眼淚的一幕！有一天，多啦A夢表示要回到未來世界，要跟大雄道別了！但多啦A夢還是有些擔心，怕他離開以後，沒有人保護和照顧大雄，大雄會很無助！為了讓多啦A夢安心離開，大雄決定跟胖虎決鬥，雖然他完全不是胖虎的對手，甚至被胖虎打到衣服破損、滿身傷痕，但大雄堅拒投降，終於迫使胖虎認輸……

轉眼間來到愚人節，胖虎對大雄說，多啦A夢回來了，於是興奮地跑回家，才發現自己被騙了，大雄決定報仇，想起多啦A夢留下了一樣法寶給他，就是「謊言800」，喝下以後，他說的每一句話都成為大話！雖然成功復仇，但他一點也不高興，因為他知道，多啦A夢不會再回來了，但當他不斷地說「多啦A夢再不會回來了」的時候，卻成為多啦A夢回來的契機，漫畫的故事又得以重新開始……你說人生也可以這重新開始有多好！