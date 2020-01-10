男士深夜：唔好起人底　睇相仲實際

【靚人靚景：寫真界第一美Body 夏威夷盡情露】

犬童美乃梨樣子甜美又充滿親切感，身材亦索到無懈可擊，胴體曲線誘人。近年佢為咗令身材更養眼更健康，不停鑽研健身之道，早前更參加「Summer Style Award」健美比賽，結果憑住弗爆身材成功奪得兩個獎項，就係咁美乃梨多添咗「寫真界第一美Body」嘅稱號！

【決性11點：換個新月曆 索女陪你過日辰】

踏入2020年，新一年當然要有新希望啦！雖然唔知大家期望喺新一年有咩目標或抱負，但都要為未來好好拼搏！想每朝起身都充滿鬥志同拼勁，最好就係有索女相伴，所以今日就為大家帶來四位索到爆燈嘅日本寫真美人，有佢哋2020年月曆陪住，喺新一年一定朝氣勃勃，充滿正能量啦！

【決性11點：Enako化身性感神槍手】

大家有無去早前在日本東京國際展示場舉行的C97呢？C97是日本大型動漫活動，不少Coser都會蓄勢待發，穿上全年最靚最性感的靚衫出場，人氣Coser Enako亦沒有偷懶，化身成「刀劍神域」的神槍手詩乃，不單服飾跟足原著，更拿着一支大型狙擊槍，相當認真。