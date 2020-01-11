香港估估吓：見到11111111111111……諗起《龍虎門》邊個角色？

見到成個天都係「1」字，唔使問阿貴都知道係佢出絕招啦！（互聯網）

今日係1月11日，見到咁多個「1」字，可以會令男人諗起光棍，但係對於有睇過經典港漫《龍虎門》嘅朋友嚟講，一定會喺起石黑龍使用雙節棍出招嘅畫面！

石黑龍喺《龍虎門》當中可以話係不可或缺嘅角色，貴為龍虎三皇之一嘅石黑龍性格開朗豁達，有時亦會古靈精怪，愛見義勇為且抱打不平，為正義之師嘅一大支柱，亦為正義團體帶來生氣。石黑龍留有一頭金髮，左眼有一道疤痕，形象鮮明出眾，而其武功亦都一樣富有特色。

石黑龍為人熟知嘅武功除咗有金鐘罩，別稱柔道魔童嘅佢喺柔道上亦素有造詣。石黑龍又擅使拳掌功夫，絕學包括五形拳、刻骨爪、摧心錐等等。喺使用武器方面，石黑龍使出嘅棍法名為「十字追魂棍」，棍法並不如《唐伯虎點秋香》中秋香用短棍使出嘅一樣，而係用雙節棍施展！招式包括有「十面埋伏」、「桃園結義」、「鬼哭神號」等，每次使出時棍花滿天，棍影幾乎充斥住整格畫面，氣勢強勁！所以會出現好多「1111111111111111111111111」嘅情況。