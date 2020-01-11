【玄之又玄】年花旺桃花 夾啱有運行（下）

渴望談戀愛的朋友，不妨以年花開運，只要夾啱自己的生肖，可望心想事成。（設計圖片）

為迎接新歲，好多人都會在家中擺設年花，取其「花開富貴」的好意頭，而桃花一向是大熱選擇，有催旺姻緣、人緣的寓意，但據奇門遁甲堪輿學家雲文子指出，不同生肖均有對應的開運花，上星期已介紹過6個生肖，今個星期會繼續介紹餘下生肖的合適選擇，渴望戀愛的朋友要注意喇！

馬 擴闊社交

運程走勢：沖犯太歲，桃花指數微弱，但不等如絕望，只要主動擴闊社交圈子，提升交際技巧，仍能扭轉劣勢。

開運年花：鬰金香

年花吉數：7朵

擺放方位：東南

羊 難已投入

運程走勢：受「害太歲」影響，吉凶參半，令你信心大受打擊，不乏接觸異性機會，可惜你抱着「騎牛搵馬」心態，難全程投入戀愛。

開運年花：太陽花

年花吉數：5朵

擺放方位：西南

猴 桃花盛開

運程走勢：盡得天時地利人和，正桃花盛開，易招徠情投意合對象，別被昔日坎坷的情史影響，可望開展長久關係。

開運年花：火百合

年花吉數：5朵

擺放方位：東北

雞 假桃花旺

運程走勢：受破太歲影響，運氣不足，假桃花旺盛，能遇上心儀對象，但總是有緣無分，處於友達以上、戀人未滿的狀態，意中人對你若即若離。

開運年花：康乃馨

年花吉數：9朵

擺放方位：東

狗 有多角戀

運程走勢：吉中藏凶，人緣運提升，帶動異性緣也大大增強，有緣人相繼出現，令你意亂情迷，容易陷入多角戀，拖泥帶水會破壞正桃花。

開運年花：水仙

年花吉數：1盆

擺放方位：西

豬 花多眼亂

運程走勢：桃花運漸強，處處桃花朵朵開，可遇到不同類型的異性，令愛情路增添不少色彩，小心花多眼亂，若只憑初相識的感覺來決定是否繼續發展，倒會使你錯失大好姻緣。

開運年花：桃花

年花吉數：1棵

擺放方位：北