「香薰樂」柔順劑 令衣服持續一整天芳香及去除噏味的秘密

「香薰樂」柔順劑 令衣服持續一整天芳香及去除噏味的秘密

【特約報道】踏入春天了，洗衫最怕洗完一陣噏味，著住出街陣陣噏味非常尷尬。如何去除衣物噏味最好？原來除了用洗衣液外，洗衣時添加柔順劑對去除衣物噏味亦非常有效。

「香薰微囊」技術

獅王「香薰樂」精華柔順劑，除基本必須具備之柔順功能外，它最特別之處是產品獨有的「香薰微囊」技術，可提昇衣物芳香持久度。原理是洗衣時香味膠囊會深入衣物纖維夾縫中，當穿上的衣物因移動受到磨擦時衣服上的「香薰微囊」會不定時爆破，令衣服持續散發陣陣香氣，好似全日帶住隱形香珠出街。

50種香薰成分製作而成

「香薰樂」柔順劑成份天然。它揉合了逾50種珍貴天然香薰油製作而成。日本精華配方，所以香調更馥郁持久。

抗菌、防臭、防噏味

更值得一提是除可令衣物更柔軟全日發放持久芳香外，「香薰樂」柔順劑更可抗菌、防臭、防噏味、防靜電的功能，一支包含多種效能。

限時買一送一，萬勿錯過

更重要是「香薰樂」依家做梗買一送一，靚媽及靚太要出動入貨啦！

優惠期至2020年1月30日(數量有量，售完即止)

銷售點：惠康、百佳、AEON、一田、UNY及Apita

建議售價：HK$37.9 (買一送一)