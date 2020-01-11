超卓汽車頒獎巡禮：最佳豪華SUV─Mercedes-Benz GLE

平治GLE車系結合豪華房車與實用SUV元素於一身，配合移動幅度增加的高級皮革座椅及寬敞車廂空間，為用家帶來優質的操控乘坐體驗。全新設計的GLE 450 4MATIC風阻系數低至Cd0.29，配以3公升直六引擎及9G-TRONIC九前速自動波箱，可輸出367hp馬力及500Nm扭力，透過EQ Boost系統更可額外提供22hp馬力及250Nm扭力，還有一系列的行車輔助系統應對不同路況，讓表現全能的GLE 450 4MATIC獲得2019年《超卓汽車大獎》最佳豪華SUV獎項。

不同路況操控穩定

平治旗下SUV引領潮流，GLE 450 4MATIC更集多項新科技於一身。獨特的車頭設計別具動感，配以新設計的車身線條帶來更低風阻，有助減低耗油及強化操控穩定性。動力方面，透過全新3公升直六引擎，使GLE 450 4MATIC可有5.7秒的0~100km/h加速表現，同時具備8.31~9.4L/100km的理想油耗。再加 上4MATIC四輪驅動系統，電能控制多碟離合器的差速器，前後軸扭力輸出可跟據路況作出由50:50至0:100調控，無論越野駕駛或出入彎位表現更佳。中控台布局則盡顯豪華，配備兩個12.3吋螢幕，可調校顯示數碼儀錶板，同時可透過MBUX多媒體系統控制冷氣、音響或車廂氣氛燈等設定。另有一系列選配的輔助系統，如E-ACTIVE BODY CONTROL懸掛系統等，令駕駛安全性大大提升。