海福樓賀年菜　名貴好意頭

【特約報道】農曆年將至，傳統的過節習俗，會以豐盛的賀年菜式應節。位於黃埔九號水產內的「海福樓」是著名高級粵菜食府，主廚黃文沖師傅表示，海福樓今年推出多道意頭年菜，包括用料名貴的金箔龍蝦撈起。「撈起」有「撈到風生水起」的好意頭，是近年的熱門賀年菜式。此外，用官燕釀竹笙炮製成的祝君報喜，是先把官燕條處理好，再逐條釀入竹笙內，賣相猶如炮祝報喜，相當有心思。

至於只供外賣的「包羅萬有」盆菜，包括有燒肉、豬脷、冬菇、蝦和切雞等十多種食材外，還有工手繁複的原條釀鯪魚及原隻兩頭澳洲青邊鮑魚，豐盛又滿足。而龍馬精神即是開邊龍蝦煎米粉。黃師傅以上湯燴煮新鮮的本地龍蝦，味道濃郁鮮味。另將煎米粉餅取代傳統的伊麵，一方面吸收龍蝦湯汁的精華，同時米粉亦煎得金黃香脆，吃起來分外滋味。

除賀年菜式外，海福樓亦會在新春期間的午市，推出多款賀年點心，包括大利燒賣、金魚蟹肉餃、笑口棗、椰汁年糕及南乳豬手等。以燒賣為例，是將傳統又真材實料的燒賣，用上豬脷及髮菜做裝飾，應節又好意頭。至於手工精細的金魚蟹肉餃，除造型猶如一隻隻逼真金魚外，吃起來啖啖都有蟹肉的鮮味，是必試的全新點心之一。