自從RIMOWA被LVMH收歸旗下並由Alexandre Arnault出任行政總監一職之後，品牌形象及產品系列都得到翻天巨變，先後迎來FENDI、Supreme、Off-White、DIOR及Daniel Arsham多個注目的聯名系列。與此同時RIMOWA在自家產品系列於命名及配色方面同樣大革新，當中全新Essential（舊版稱為Salsa）及Essential Lite（舊版稱為Salsa Air）系列就絕對是現時品牌當中玩色高手，今季系列就推出了Berry（漿果紫）及Glacier（冰川藍）兩款新色，前者深紫色讓人聯想起於冰島鯨魚灣（Hvalfjorour）採摘野果的情景；後者清新冰藍色則源自冰島的冰川景致，呢兩款新色肯定會叫好「色」之徒愛不釋手。

當中Essential系列行李箱分別會有Berry及Glacier配色登場，並備有Cabin、Check-In L及Trunk Plus三款尺寸供選擇，從外殼到手柄、拉鏈及護角都呈現出一致的色調。另重量比Essential系列輕巧30%的Essential Lite系列則只推出Glacier配色，分別有Kids、Cabin及Check-In L三款尺寸，而手柄及拉鏈部分改為配上黑色設計，營造Two Tone對比效果。（1月23日推出）