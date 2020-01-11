三界五行：家居清潔　就是風水

歲晚大掃除，家居每一個角落都要打掃亁淨，尤其是：門、窗、睡房、廚房。風水重點「門、主、灶」。

門是財神、貴人進宅的必經之地，也就是「五福臨門」。窗是「喜從天降」，是喜神來訪的窗口。主是睡覺、休息的地方，床更是健康長壽、繁衍後代的重心。廚房主管一家的福食，是當然財位，無論家中有沒有供奉「灶君老爺」，這位上天派駐人間的福星都在家家戶戶的灶台守護，玆事體大，所以自古以來，天子皇帝都親自祭灶，這樣做並非紆尊降貴，而是灶君比他們的輩份大。歷史典籍都說，灶君就是三皇五帝的炎帝，遠古時期，人類未懂得取火、用火前，只能生食野獸肉，炎帝留住火種用火烤肉熟食，是文明一大進步。由夏朝開始，天子在農曆十二月二十四日，率領宮內的皇親國戚及宮外的文武百官祭灶。到了清朝嘉慶年代，為了節儉，改例在農曆十二月二十三祭天地兼祭灶，並規定「官三民四」——官家在十二月二十三祭灶，民間在十二月二十四祭灶。

今時今日，局限於居住環境，很多家庭都沒有供奉灶君，但選個好日子，徹底打掃廚房，清潔灶頭、洗水盆、爐具炊具、冰箱、抽油煙機、抽氣扇，棄置崩裂的碗碟筷子，就是對灶君敬畏、對家人健康負責、對未來幸福期盼。宜作灶的日子是農曆十二月十八、十九、二十四、二十七。忌作灶的是十二月二十、三十。

方向宇