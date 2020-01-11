賣萌利是封　俘虜大人細路

臨近新年，城中各大商場陸續推出多款可愛賣萌的利是封，一次過俘虜大人細路的心。（郭凱敏攝）

派利是除了取個好意頭之外，總想留個好印象令大家展現笑意，一套得意可愛的利是封當然不可或缺。城中各大商場已陸續推出多款可愛賣萌的利是封，有的更找來人氣卡通人物加持，一次過俘虜大人細路的心。想把一系列精美利是封據為己有？那便要留意換領期限了！

【任君設計】

一眾Mr. Men & Little Miss家族成員於iSQUARE為大家送上兩款印有「大吉大利」、「福」字的利是封，並配備一張滿布其賀年圖案的貼紙，讓大家可隨心自由設計獨一無二的利是封。

換領期：即日至換完即止

消費額：HK$300

【雙重祝福】

置富Malls配合全新形象的KUROMI推出金玉滿堂利是封，當大家拆利是時，隱藏的KUROMI朋友更會鬼馬現身，送上豐富的金元寶，加上利是封的正面與背面各有不同的設計圖案，為你送上雙重祝福。

換領期：即日至換完即止

消費額：HK$800

【名師坐鎮】

apm與國際級人氣插畫師John Bond合作，以潮鼠及開心笑臉為創作靈感，設計了一套兩款動感版「萌爆潮鼠利是封」，只要輕輕拉動封套，其中一款的金鼠即變出大心型，至於另一款的笑臉即露出一排牙齒，充滿創意。

換領期：即日至1月24日

消費額：HK$300

【動物聯盟】

荃灣廣場推出的「靈鼠獻瑞」利是封，其主角是粉紅色圓鼓鼓的迷你鼠，配合代表吉祥喜慶的動物朋友包括熊貓、丹頂鶴、錦鯉、蝙蝠，一起為大家送上祝福。

換領期：即日至1月24日

消費額：800積分（The Point 會員）

【三款設計】

D.PARK推出的「童獅嬉春」利是封，身穿賀年服的Donut備有兩款設計，一款高舉起醒獅獅頭，躍動的舞獅神髓活靈活現，另一款則舉起招牌「冬甩」，寓意金玉滿堂。至於Ah Meow利是封是捧着金元寶，寄語大家年年有餘一本萬利。

換領期：即日至1月24日

消費額：HK$1,000