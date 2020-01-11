果然有料到：大「桔」大利迎新歲

過年過節哪種水果最受歡迎？當然是取其大吉大利之意的桔和梨。細細粒的桔仔盆栽既可當作賀年裝飾，過完年又可加工醃柑桔，酸酸甜甜特別開胃，也有化痰止咳、清熱解毒等功效。

橙黃橘綠 初春正盛

有說桔是由橙和柑雜交而成的品種，無論細細粒的桔仔或大大個的大桔均屬柑桔科，在農曆新年成熟，加上「桔」與「吉」同音意頭十足，於是習慣以此來應節，過年品嘗時間剛剛好。蘇軾在《贈劉景文》一詞中寫下佳句：「一年好景君須記，最是橙黃橘綠時。」可見橙子發黃、橘子青綠大概都在農曆十二月至年尾，雖然一年四季都有機會品嘗，但這個時候的品質至為上乘。

種類繁多 色澤有別

柑橘種類繁多，體積有大有小，較著名的品種就有愛媛38號、黃金柑、春見、椪柑等。愛媛38號是日本系南香與西子香的雜交品種，果皮光滑呈深橙色，果實渾圓、肉質厚實、味道清香，品質極佳。因果皮與果肉均為金黃色而得名的黃金柑也是日本品種，清甜爽口再加上好意頭，所以在農曆年期間特別受歡迎。春見同樣是來自日本的雜交品種，以果實碩大、果皮富光澤、果肉濃郁多汁見稱。至於椪柑則最常見，皮薄易剝、多汁清甜，價錢也比較大眾化。

強身健體 營養豐富

營養價值方面，柑橘類水果蘊含豐富維他命及檸檬酸，近日流感高峰期再加上武漢爆發肺炎搞到人心惶惶，多吃此類水果當然有強身健體的作用。在西醫角度來看，柑橘有幫助消化、促進新陳代謝及降血壓等功效；而中醫則認為柑橘性微寒，對提神醒腦、止咳化痰亦有療效，而柑橘的清新香氣亦有紓緩緊張情緒之效。既然由內到外都對健康有益，過新年一於多食柑橘，自然大吉大利。