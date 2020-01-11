征選遊：南投集集　「蕉」奇百趣

曾幾何時台灣被稱為香蕉王國，全因集集山蕉，獨得日本天皇的青睞。山蕉有別平地蕉，它長於平均海拔250米以上山坡，成長期比平地蕉長2.3倍，蕉味卻特別香，蕉肉又扎實，果膠更是豐富。集集水土與氣候俱佳，故山蕉特別香甜，集集山蕉更一度成為日本天皇御用貢品，凡藍子寫上「千」字的，皆有御蕉高質保證。

隨年日遠去，集集山蕉漸被遺忘，當地手信品牌「集元果」在2012年特別成立了集集山蕉歷史文化館，在2016年再創立了集元果觀光工廠，令集集山蕉文化再度發光。工廠分為3大主題區，包括本部生產製程大樓，以及適合一家大小來參觀的觀光工廠樂園，當中有提供DIY體驗，亦有視聽展示、輕食及玩樂設施。但我最推薦是它的戶外蕉園生態園區，園中種了90多個蕉種，包括觀賞蕉及食用蕉，當中形態之多，可堪「蕉」奇百趣，保證你大開眼界。

集元果觀光工廠

地址：南投縣集集鎮富山里大坪巷38號

開放時間：9:00am~5:30pm（逢周三休）

備註：導覽解說及DIY教室必須預約