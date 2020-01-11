雲文子教路　12生肖鼠年開運配飾：「馬、羊、猴」篇

今日奇門遁甲風水大師雲文子會為大家分析屬馬、羊及猴生肖人士的開運顏色。這三大生肖人士今年適宜穿紅色、綠色或啡黃色以加強運勢，另鎖鏈形、波浪形或方形圖案的設計都是不錯之選。

【馬：衝擊不斷 小心緊慎】

肖馬的朋友本年沖犯太歲，運勢波濤洶湧，請作好心理準備面對各種衝擊。今年諸事反覆，無貴人助力，面對接踵而來的衝擊，令你方寸大亂，脾氣急躁，容易舉棋不定作出錯誤的決定。因此今年除辦喜慶事外，不宜作大的決定或計劃，如搬屋、轉工開業等，以免後悔莫及。事業運跌盪失勢。工作要面對層出不窮的難題令你經常陷入困境當中。公司管理階層逃避承擔責任，藉故資源不足，無法向你作出支援。「沖太歲」官運薄弱，轉工際遇只會更惡劣。

桃花指數微弱，有如在乾旱的沙漠尋找水源的機會一樣，微乎其微，但不等如你命絕桃花，應主動擴闊狹窄的社交圈子，提升交際技巧，便能扭轉劣勢。財運反覆無定，投資意欲薄弱，所以高風險的投資項目可免則免，沒有任何意外之財出現時，不宜亂博。本年腸胃容易不適，「沖太歲」小心遇到交通意外。

肖馬錦囊

增運顏色：綠色、紅色

增運飾物：鎖鏈形圖案或飾物

【羊：舉步維艱 提高警覺】

肖羊的朋友今年「害太歲」，運勢舉步維艱，期待已久的計劃將近圓滿達成，卻受到種種始料不及的因素阻攔，被迫擱置或延遲推行，令你信心大受打擊。加上受「死門」的負能量氣場壓迫下，意智薄弱，應在逆境中學懂「斷捨離」，捨得放下，從錯誤中學習，重新開始，有新的領悟。事業運一落千丈，「小人無處不在，貴人不知所終」，公司如同戰場，不停改革，但實踐成效備受質疑，要提高警覺性，不擇手段的小人隨時出沒，容易在權力鬥爭中被利用。

桃花運吉凶參半，不乏接觸異性的機會，可惜你抱着「騎牛搵馬」的心態，視外表、學歷、財富為讓你幸福快樂的先決條件，無法全程投入認真戀愛。財運跌盪不穩，投資理財頻頻失誤，所以今年不宜展開新的投資計劃，重點應放在熟悉的項目上，便能減少不必要的損失。精神壓力透支，容易引起失眠，患上情緒病如抑鬱病或躁狂症等。

肖羊錦囊

增運顏色：綠色、紅色

增運飾物：波浪形飾物

【猴：事業運佳 桃花盛開】

肖猴的朋友今年時來運到，運勢一時無兩，盡得天時地利人和的優勢。整體氣場在調整，別亂了陣腳，因離你遠去的，是對你有害無益的小人； 失去的機遇，是令你泥足深陷的泡影，應值此時機定下人生更有意義的目標，發掘到新的潛能。事業運鯉躍龍門，「晴空萬里任翱翔」，不妨為自己定下更遠大的目標，放眼其他新的工作機會。本年有長輩緣，得到高層次貴人相助，令你智慧提升，辦事能力及管理能力全面提升，更為你提供一些實質的有力幫助。下屬緣也加強，多了一分助力。

正桃花盛開，招來彼此情投意合的好對象。不要被往日坎坷的情史所影響，一段長久而穩定的關係便能展開，可迅即建立同居關係或閃婚。財運漸趨順遂，集中在外匯及中長期基金的投資回報更見理想，可配合業內的專家意見，宜分散投資，或與財勢有力的朋友合夥投資，便能穩操勝算。本年坐骨神經、腰背部較弱，容易出現椎間盤突出、肩周炎、骨刺或脊椎變形等問題。

肖猴錦囊

增運顏色：紅色、啡黃色

增運飾物：方形圖案或飾物