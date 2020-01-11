本日日本：日本文具王總選　同你揀支好筆

也許做人同原子筆一樣，唔一定要樣靚，但要最緊要好用兼寫得夠順！唔講唔知，日本原來自2011年開始，有個OKB文具王選舉，全寫為Okiniiri no Ballpen，顧名思義是選出原子筆為主，而2019年第9屆的雖然要1月底才公布，但心急為揀好筆的朋友不妨先參考第8屆的！

第5位是價格極親民，只售￥200（約HK$14）的Pilot Juice Up，賣點是筆頭細又寫得順；第4位是由三菱全新推出的油性原子筆Jetstream Prime高級版的旋轉式Single，選用Parker國際標準的筆芯，售價￥3,000（約HK$216）總算貴得合理。第3位第一次入圍的Pentel EnerGel Infree，特色是墨水快乾兼不易弄髒手，價格同樣只是￥200（約HK$14）；第2位ZEBRA Sarasa Clip可說是文具王穩膽，八年來從來沒離開過五甲，加上顏色選擇多，售價只是￥100（約HK$7.1），CP值爆燈！最後的冠軍人馬是連續八連霸的三菱Jetstream Standard，去年以近2千票當選，集順滑、唔甩色、抵玩只售￥150（約HK$10.6）於一身，更有人指它於2006年出現後，令一眾品牌也要急起直追研發呢！

係囉，又唔係第一次出門，只要常常帶着一支十元八塊的筆就可解決問題，搞大件事真係好無謂！