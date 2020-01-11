【酒遍天涯】Burgundy 101：Domaine與Maison

朋友知我喜歡Burgundy酒，新年她要送禮物給老闆，她老闆喜歡Burgundy酒，但她又不想買得太貴所以求救於我。於是我從我喜歡的一眾Burgundy酒莊中選了一個唯一未被「熱炒」的酒莊Dujac推介給她，叫她自己以價錢去衡量買甚麼級別的。她送了老闆之後我好奇問她選了甚麼酒，她說是Dujac的Chambolle-Musigny村酒，當她告訴我年份及價錢後，我覺得有點奇怪，於是叫她發照片給我，原來她買了Maison Dujac而不是Domaine Dujac！（是酒商Négociant與酒莊Domaine的分別。酒商的酒一般較便宜，但不代表品質較差。）

Domaine

酒標上有Domaine（酒莊）這個字是指用來釀做這瓶酒的提子是來自這酒莊所擁有的葡萄園。換句說話即是用自家種提子所釀造的酒才能冠以Domaine的名字。例如Domaine Dujac、Domaine Ponsot……

Négociant

不是所有釀酒師（Winemaker）都能擁有自己的葡萄園，於是他們便需要向別人購買提子去釀造自己的酒出售。這下子他們便是酒商（Négociant），他們所出的酒通常會在名字之前加上Maison的字以識別他們與Domaine的分別，例如Maison Leroy。

因為同一酒莊可同時推出Domaine及Maison的酒，例如Leroy、Dujac、Louis Jadot……他們有自己的葡萄園但亦會去收購別人的提子去釀酒，所以其實很容易混淆，包括賣酒的人常常錯誤地將Masion的酒用Domaine去標籤，不知是否故意還是他們連自己也分不清楚。所以大家買酒的時候要分清楚、問清楚。

傳統酒商分為3類：

第1類：收購已經製成的酒然後自行入瓶及標成自己品牌（這個你就是相信他們的Taste及Sourcing）。

第2類：收購半製成品的酒再去進行加工，例如陳年（Aging) 或把不同田的酒混在一起（Blending)。

第3類：收購別人所種的提子或未發酵的提子汁去自行釀酒，這類別的酒商最贏得尊重，被稱為「Négociant-éleveur」。例如Louis Jadot常被說是Négociant，但其實是Négociant-éleveur。印象中Négociant就是左手買酒，右手包裝出售。但一個Éleveur就是去提升酒的品質或是從第一步去造酒的。所以Olivier Leflaive（出名白酒的Maison Leflaive莊主）曾經說：「我是釀酒師（Winemaker），而不是酒商（Négociant），因為我是造酒的──一切從選取提子到裝瓶！」

事實上如今至高無上的Leroy家族當年也是從當Négociant酒商起家的（Masion Leroy成立於1868年），之後Madame Lalou Bize-Leroy在1988年憑着Takashimaya（著名日本百貨公司高島屋當年老闆）入股三份一後才開始買田買地成立Domaine Leroy的。而當年本人就是因為一瓶Maison Leroy而開始迷上Burgundy酒，自此走上一條不歸路！

------

Chill Sir Profile：

自幼飲好食好，被寵壞了舌頭、種下Chill根，偶爾下廚、喜歡挑戰難度菜。常被好友稱為難滿足Oenophile、嘴尖Foodie。廿多歲接觸Burgundy後便迷上了紅酒，自此走上不歸Wine路。有幸自上世紀開始收藏好酒，不經不覺藏酒已近一萬瓶。現在多與好友分享珍藏，被一些朋友視為Wine Guide。（查詢：chillsir@outlook.com）