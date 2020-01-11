超豪合金　超精細Nu Gundam登場

不少玩開日系機械人合金的朋友，都會視Bandai的METAL BUILD系列為極品，因為在造型、細緻度及可動性上都屬業界頂級，但其實廠方一直有計劃推出比METAL BUILD更高級的系列，並於兩年前的「TAMASHII NATION 2017」首度公開，玩具迷苦等兩年，最新「METAL STRUCTURE 解体匠機」系列首彈Nu Gundam終於面世，全機使用近2,000個零件構成，以1/60比例製作，全高約370mm，內置LED燈，不少部位更可以像獨角獸高達一般打開裝甲，售價是驚人的102,300日圓，明顯針對發燒級玩具迷而設。

METAL STRUCTURE的設計概念是解體與建構，將動畫中出現的機體，從外形、設計、性能、裝備等細部逐一解體分析，然後再以近2,000個零件，精密建構出合金主體。小記試將全高約370mm的Nu Gundam拿起，發現非常重手，塗裝用上了光澤感不強的啞色，而骨架及散熱系統等多處使用了金屬色，令整體金屬感更強，手腳及腰部的關節位很實淨，能擺出不同的姿勢，但美中不足的是可動範圍不算高。此外，內置了多組LED燈，頭部(雙眼、額頭)、右胸、及駕駛室都會透出綠光，製造得極精細，就連專屬地台都設有兩顆小射燈，凸顯了機體的光暗對比，放在模型櫃內就更型仔了。

METAL STRUCTURE的最大特色是，機體由頭部、胸部至腿部裝甲都能打開，展現出內部的散熱系統，甚至打開胸部露出整個駕駛室。頭部造工相當細緻造型威武，雖然體積細，但兩側火神砲彈倉位可以打開；胸部裝甲更可以打開，露出內部透射出綠光的駕駛室，駕駛室內部製作得很細緻，內藏有1/60的小駕駛員；至於手臂裝甲，開啟後便會露出激光劍柄；而大、小腿的裝甲，打開後會發現金屬綠色的散熱系統，就連雙肩及裙甲都能打開，感覺就好像獨角獸高達變形露出精神感應框架時一樣。此外，廠方將附設的可動專屬地台設計成維修格納庫的造型，配合打開的駕駛室，就很有Nu Gundam回基地維修中的氣氛，地台兩側更設有武器架，可將光束步槍、盾牌、及大砲等武器裝上去，可見製作一絲不苟。

配件方面非常齊全，武器有光束步槍、盾牌、光劍、及大砲，盾牌製作得細緻，內側設有發電機組、飛彈等配件，大砲考慮到便攜性而採用了可摺式設計，就連光束步槍都設有可活動部分，考慮極周詳。此外，Nu Gundam每隻手指都設有關節，不單能擺出各種手勢，更能握着各種武器，不用像一般合金玩具般需要不時換手掌拳頭。至於Nu Gundam最有特色的武器「浮游飛翔砲」並沒有包含在內，玩家需要另行購買。