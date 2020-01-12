香港估估吓：這套張兆輝擔正的長劇叫……

TVB再次推出恩怨情仇式的劇集《黃金有罪》，主演是八十年代初出道的張兆輝，不但卡司懷舊，連劇名都相當懷舊，似是向張兆輝當年主演的長劇《黃金十年》「致敬」。

說起這套1986年的劇集，是TVB企圖進行世代交替的製作，不但是久違了的長劇（60集），而且起用的演員都是新生代，男演員包括張兆輝、關禮傑及張衞健，都是新一代的演員。事緣八十年代中後期，五虎將先後離巢，TVB決定再捧新人，於是打算讓張兆輝做接班人，《黃金十年》才是他在TVB第二套擔正的劇集。

《黃金十年》極具野心，橫跨香港充滿動盪的七、八十年代，講述一群來自不同社會階層的年輕人，在這個風雲際會，瞬息萬變的大都會中，各自追尋他們的理想……

可惜，此劇反應一般，自此TVB對長劇怕怕，而力捧張兆輝的計劃亦告失敗，其後張兆輝的演藝生涯只是載浮載沉，更一度離開TVB，一直到2003年杜棋峯找他演出《大隻佬》及《柔道龍虎榜》，才令大家記得他的存在。於是到了近年他又重返TVB，再度成為主角，世事，就是這樣奇妙……